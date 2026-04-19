Карта: главные торговые партнеры стран Европы

Экономики европейских стран при всем своем разнообразии зависят от нескольких ключевых партнеров. На карте отмечены главные торговые партнеры каждой европейской страны за I–III кварталы 2025 года.

Карта: главные торговые партнеры стран Европы / © Amy Kuo, Visual Capitalist

Объем экономики Европы составляет почти 30 триллионов. Однако около половины стран зависят от одного торгового партнера — Германии. По данным Международного валютного фонда, на нее полагаются 19 европейских государств, включая Францию, Италию, Грецию и Польшу.

По три страны оказались зависимыми от партнерства с США, Китаем и Нидерландами. США — главный торговый партнер для Швейцарии, Ирландии и Великобритании. На Китай полагаются Россия, Украина и Турция, на Нидерланды — Бельгия, Германия и Исландия.

Еще две страны — Греция и Италия — стали важнейшими торговыми партнерами для двух стран. Торговля с Грецией важна для Кипра и Северной Македонии, с Италией — для Албании и Мальты.

Еще 10 стран оказались главными торговыми партнерами для одной страны. Например, для Латвии важна Литва, для Литвы — Польша, для Эстонии — Финляндия, для Финляндии — Швеция. На Швейцарию полагается Словения, на Румынию — Молдова, на Сербию — Черногория. Россия стала главным торговым партнером для Беларуси.