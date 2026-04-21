Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
21 апреля, 07:41
Рейтинг: +493
Посты: 1052

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Новая инфографика ранжирует 171 страну по уровню свободы доступа к интернету. Результаты показывают резкие глобальные различия — от максимально открытых систем в некоторых странах Европы и Латинской Америки до жестко контролируемых сетей в таких государствах, как КНДР и Китай.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году / © Visual Capitalist
Данные основаны на индексе свободы интернета за 2026 год, подготовленном компанией Cloudwards. Он оценивает государственную политику по четырем направлениям: торрент-трафик, доступность VPN, доступ к контенту для взрослых, а также свобода политического и гражданского самовыражения.

Идеального результата не достигла ни одна страна, однако 11 государств на четырех континентах делят первое место с показателем 92 балла. Это: Бельгия, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Тимор-Лесте.

Европейские страны составляют более половины этой группы лидеров, особенно страны Северной Европы. Единственным исключением является Швеция (80 баллов). Скандинавские государства известны своими либеральными и толерантными обществами и политическими системами.

Неожиданно высокие позиции занимают и такие страны, как Суринам и Тимор-Лесте — развивающиеся государства Южной Америки и Азии, которые при этом почти не ограничивают доступ к соцсетям и интернету.

Противоположный полюс занимает КНДР — 0 баллов, где лишь немногие граждане имеют доступ к глобальному интернету. Вместо него используется национальная сеть «Кванмен», фильтрующая внешнюю информацию.

Следом идут Китай и Россия, которые вместе с Ираном и Пакистаном делят одни из самых низких показателей в мире — четыре балла.

Китайский «Великий файрвол» — один из самых известных механизмов интернет-цензуры в мире. Он используется для подавления критики руководства страны и блокировки политически чувствительного контента, например материалов о протестах на площади Тяньаньмэнь. Также он ограничивает доступ к зарубежным платформам и соцсетям.

США (64) находятся примерно в середине рейтинга вместе с Австралией, Францией, Германией и Японией. Великобритания (52) немного ниже, что частично объясняется недавними законами, регулирующими доступ к контенту для взрослых.

Одним из заметных исключений стала Южная Корея — 32 балла, что ниже, чем у таких стран, как Куба, Казахстан и Венесуэла (36). Это подчеркивает, что на уровень интернет-свободы влияют не только политические системы, но и конкретные ограничения контента.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Биология
# голые землекопы
# грызуны
# животные
# поведение животных
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние новости:

  1. Ученые из России разработали алгоритм для точных прогнозов финансовых рядов

    21 апреля, 10:59

  2. Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

    21 апреля, 10:46

  3. В рыбах из низовьев рек нашли опиоиды и антидепрессанты

    21 апреля, 09:28

  4. Ускоритель «Нуклотрон» позволит установить причину асимметрии Вселенной и найти темную материю

    20 апреля, 17:17
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Alexander Orsi
6 минут назад
Riga, ничего странного - в рейтинге не исключительно высшее образование , а "образование после школы" вообще . Но между российскими пту , давно

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Иван Колупаев
13 минут назад
Таков азиатский срединный путь. Забавно что по нему не пошла лишь Япония да монголы как-то удержались. И понятно почему тайваньцы не очень-то

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Никита Рублёв
22 минуты назад
Индусы будут

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Сергей Шаров
31 минута назад
Не построит. Есть только проект а нет: референтного блока, опыта строительства, пула поставщиков материалов и комплектующих. Зато желание

Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании

Тимур Ф.
39 минут назад
Сколько человек спиратело майнкрафт

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Николай Прокс
49 минут назад
Обычная шестидневка.

Жители каких стран работают дольше всех

Александр Французов
58 минут назад
Иван, спасибо

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Юрий Чабанов
1 час назад
Или я не по, или автор - того...? Как 2 тонны пара, вырывающегося ежесекундно, может заполнить 70 бассейнов? Наверное, не за секунду, а за другое время?

Ученые зафиксировали, что межзвездная комета 3I/ATLAS теряет тонны водяного пара каждую секунду

Анатолий Корябкин
1 час назад
Павел, а сверхстойкие материалы, а сверхмагниты, а сверхпроводники, а изучение строения субатомной структуры материи, а генерация сложных

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Григорий
1 час назад
До слёз...

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Анатолий Корябкин
1 час назад
Суть статьи - на основе истории тракторостроения мы посчитает сколько стоит межвездный космический корабль

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Snoubort
2 часа назад
Виктор, да нет, реальные оценки - лет 50-60 (на основании того же итер + планируемого за ним реактора). А что касается того, что он достигнут - ну, как бы

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Сергей Механик
2 часа назад
Интересно, а какова дальность поражения БПЛА такой системой? Каков принцип действия: механическое повреждение или воздействие на электронику?

ВМС США впервые испытали противодронный лазер LOCUST, размещенный на авианосце

Snoubort
2 часа назад
Иван, о каком снижении стоимости идёт речь, когда пока мы имеем только экспериментальные образцы? Даже для куда более приземлённых технологий,

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

ulogin_vkontakte_1193921
2 часа назад
Бегуны оккупируют мост )

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Евгений Фролов
2 часа назад
В прошлый раз эти фота были к публикации на Азовском море сильные волны от ветра теперь вот уже про титан

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Максим Эйхвальд
2 часа назад
Mikhail, сервисный модуль Апполонов был на орбите луны, пока посадочный модуль приземлялся И к тому же была ещё миссия Апполон 13, когда из-за аварии и

Астронавты миссии «Артемида II» и экипаж китайской станции «Тяньгун» установили рекорд по наибольшему расстоянию между людьми

Сергей Механик
2 часа назад
А максимальная дальность беспроводной подзарядки проверялась? Думаю, ощутимый эффект был бы, если б речь шла не о метрах, а о километрах.

Китай продемонстрировал микроволновой луч, подзаряжающий дроны в полете

roman zhuravlev
2 часа назад
Alex, или в прошлое? 2/3 Европы в цветах Германии

Карта: главные торговые партнеры стран Европы

Андрей Шапка
2 часа назад
Да нет смысла спорить, данные берутся от статистов,куда в они попадают из организаций. Соответственно,в данные включены только официалов,а у нас

Жители каких стран работают дольше всех

