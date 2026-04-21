Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году
Новая инфографика ранжирует 171 страну по уровню свободы доступа к интернету. Результаты показывают резкие глобальные различия — от максимально открытых систем в некоторых странах Европы и Латинской Америки до жестко контролируемых сетей в таких государствах, как КНДР и Китай.
Данные основаны на индексе свободы интернета за 2026 год, подготовленном компанией Cloudwards. Он оценивает государственную политику по четырем направлениям: торрент-трафик, доступность VPN, доступ к контенту для взрослых, а также свобода политического и гражданского самовыражения.
Идеального результата не достигла ни одна страна, однако 11 государств на четырех континентах делят первое место с показателем 92 балла. Это: Бельгия, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Тимор-Лесте.
Европейские страны составляют более половины этой группы лидеров, особенно страны Северной Европы. Единственным исключением является Швеция (80 баллов). Скандинавские государства известны своими либеральными и толерантными обществами и политическими системами.
Неожиданно высокие позиции занимают и такие страны, как Суринам и Тимор-Лесте — развивающиеся государства Южной Америки и Азии, которые при этом почти не ограничивают доступ к соцсетям и интернету.
Противоположный полюс занимает КНДР — 0 баллов, где лишь немногие граждане имеют доступ к глобальному интернету. Вместо него используется национальная сеть «Кванмен», фильтрующая внешнюю информацию.
Следом идут Китай и Россия, которые вместе с Ираном и Пакистаном делят одни из самых низких показателей в мире — четыре балла.
Китайский «Великий файрвол» — один из самых известных механизмов интернет-цензуры в мире. Он используется для подавления критики руководства страны и блокировки политически чувствительного контента, например материалов о протестах на площади Тяньаньмэнь. Также он ограничивает доступ к зарубежным платформам и соцсетям.
США (64) находятся примерно в середине рейтинга вместе с Австралией, Францией, Германией и Японией. Великобритания (52) немного ниже, что частично объясняется недавними законами, регулирующими доступ к контенту для взрослых.
Одним из заметных исключений стала Южная Корея — 32 балла, что ниже, чем у таких стран, как Куба, Казахстан и Венесуэла (36). Это подчеркивает, что на уровень интернет-свободы влияют не только политические системы, но и конкретные ограничения контента.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
9 Января, 2017
CES 2017: главные новинки
17 Марта, 2016
10 хладнокровных убийц из мира животных
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии