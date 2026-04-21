Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Новая инфографика ранжирует 171 страну по уровню свободы доступа к интернету. Результаты показывают резкие глобальные различия — от максимально открытых систем в некоторых странах Европы и Латинской Америки до жестко контролируемых сетей в таких государствах, как КНДР и Китай.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году / © Visual Capitalist

Данные основаны на индексе свободы интернета за 2026 год, подготовленном компанией Cloudwards. Он оценивает государственную политику по четырем направлениям: торрент-трафик, доступность VPN, доступ к контенту для взрослых, а также свобода политического и гражданского самовыражения.

Идеального результата не достигла ни одна страна, однако 11 государств на четырех континентах делят первое место с показателем 92 балла. Это: Бельгия, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Тимор-Лесте.

Европейские страны составляют более половины этой группы лидеров, особенно страны Северной Европы. Единственным исключением является Швеция (80 баллов). Скандинавские государства известны своими либеральными и толерантными обществами и политическими системами.

Неожиданно высокие позиции занимают и такие страны, как Суринам и Тимор-Лесте — развивающиеся государства Южной Америки и Азии, которые при этом почти не ограничивают доступ к соцсетям и интернету.

Противоположный полюс занимает КНДР — 0 баллов, где лишь немногие граждане имеют доступ к глобальному интернету. Вместо него используется национальная сеть «Кванмен», фильтрующая внешнюю информацию.

Следом идут Китай и Россия, которые вместе с Ираном и Пакистаном делят одни из самых низких показателей в мире — четыре балла.

Китайский «Великий файрвол» — один из самых известных механизмов интернет-цензуры в мире. Он используется для подавления критики руководства страны и блокировки политически чувствительного контента, например материалов о протестах на площади Тяньаньмэнь. Также он ограничивает доступ к зарубежным платформам и соцсетям.

США (64) находятся примерно в середине рейтинга вместе с Австралией, Францией, Германией и Японией. Великобритания (52) немного ниже, что частично объясняется недавними законами, регулирующими доступ к контенту для взрослых.

Одним из заметных исключений стала Южная Корея — 32 балла, что ниже, чем у таких стран, как Куба, Казахстан и Венесуэла (36). Это подчеркивает, что на уровень интернет-свободы влияют не только политические системы, но и конкретные ограничения контента.