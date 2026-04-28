Китай построил крупнейший в мире высокоскоростной железнодорожный узел

Новый высокоскоростной транспортный узел в Китае занимает колоссальную площадь — 1,22 миллиона квадратных метров. Это почти в 15 раз больше крупнейшего вокзала Европы — Лейпцигского Hauptbahnhof, и почти в три раза больше станции Нагоя в Японии, некогда считавшейся крупнейшим вокзалом в мире. Если же измерять иначе — это территория более чем 170 футбольных полей или почти три Ватикана.

Восточный вокзал Чунцина / © Reporterfy

Значение этого объекта выходит далеко за рамки его размеров. Возможно, это один из ключевых шагов в инфраструктурной революции Китая. Чтобы понять масштаб проекта, нужно учитывать саму страну — а она действительно огромна.

В Китае есть автомагистрали, протяженность которых вдвое превышает дороги США, более миллиона мостов, тысячи километров тоннелей и крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог, протяженностью свыше 50 000 километров. Для сравнения: вторая по величине сеть — в Испании — составляет всего около трех–четырех тысяч километров. И это не случайность. Это результат многолетней стратегии, которую Китай реализует уже более 30 лет.

Частично это вопрос престижа: крупные инфраструктурные проекты демонстрируют миру технологическую и экономическую мощь страны. Яркий пример — инициатива «Пояс и путь», запущенная в 2013 году, в рамках которой Китай инвестирует миллиарды долларов в восстановление торговых маршрутов Шелкового пути.

Однако речь идет не только о демонстрации силы. Китай десятилетиями сокращал разрыв между более развитым востоком и бедным западом страны, запустив масштабную кампанию по борьбе с бедностью. В результате даже отдаленные регионы, такие как Гуйчжоу, превратились в территории гигантских инженерных сооружений — включая рекордные мосты, такие как мост через каньон Хуадзян.

В стране существует подход, при котором развитие воспринимается как инженерная задача: строить больше дорог, мостов, плотин, электростанций и жилья. Именно поэтому Китай продолжает реализовывать гигантские проекты — и Чунцин стал естественным центром этой стратегии.

Город, где расположен вокзал, — один из четырех муниципалитетов центрального подчинения. Его население быстро выросло до 10 миллионов человек, а экономика обогнала Пекин по темпам роста. На фоне общего демографического спада страны это особенно показательно.

Чунцин часто называют «городом-киберпанком». Он построен на горном рельефе, и его инфраструктура кажется почти фантастической. Здесь поезда буквально проезжают сквозь жилые дома, расположены самые глубокие железнодорожные станции в мире и многоуровневые здания, где улицы проходят на разных высотах. Неудивительно, что город стал ключевым узлом китайской высокоскоростной железной дороги, по которой только в 2024 году совершено более трех миллиардов поездок.

Восточный вокзал Чунцина расположен примерно в 20 километрах от центра города. Он включает 15 платформ и 29 линий. Однако его проект принципиально отличается от таких станций, как Grand Central в Нью-Йорке. Если американский вокзал — это транспортный узел для пригородных поездок, то китайский — это межрегиональный хаб высокоскоростных маршрутов. Здесь поезда достигают длины более 400 метров, и развивают скорость — до 350 километров в час. Внутри комплекса также работают метро, автобусы, такси, парковки, магазины и зоны питания. Фактически вокзал становится многофункциональным городским центром — частью концепта «интеграции станции и города». В будущем такие комплексы могут включать гостиницы и торговые центры.

Проект реализовывался в крайне сложных условиях: здание возводилось на горном склоне, при температуре до 40 °C. Для строительства использовали около двух миллионов кубометров бетона и 366 тысяч тонн стали — больше, чем при строительстве некоторых крупнейших плотин США. Ключевой архитектурный элемент — крыша площадью 120 000 квадратных метров и весом 16 500 тонн, поддерживаемая стальными конструкциями высотой до 41 метра, стилизованными под местные деревья.

Большую роль сыграли роботизированные системы: лазерные строительные машины, дроны для монтажа фасадов, автоматизированные укладчики бетона и системы контроля с ИИ. По данным проекта, автоматизация повысила производительность на 300%, снизила затраты и уменьшила количество аварий на 90%.

Восточный вокзал Чунцина — это не просто транспортный узел, а символ китайской модели развития: инженерного, масштабного и ориентированного на инфраструктуру как двигатель экономики.

И хотя многие эксперты считают, что эпоха сверхстроек может со временем замедлиться, текущая траектория показывает обратное — Китай по-прежнему способен создавать проекты, которые по масштабу не имеют аналогов в мире.