Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном
Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.
В 2012 году, во время археологических работ, связанных со строительством нового контейнерного терминала в порту Кадиса, на дне обнаружили остатки трех затонувших кораблей, получивших условные наименования «Дельта I», «Дельта II» и «Дельта III».
Как сообщило Министерство культуры и спорта правительства Андалусии, исследователи из Андалусского института исторического наследия смогли идентифицировать судно «Дельта II» — это торговый корабль «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура», принадлежавший генуэзцу Пьетро Паоло Вассалло и управлявшийся капитаном Клементе Вассалло.
Судно прибыло в Кадис в составе государственной миссии, организованной королем Испании Филиппом II, и перевозил военные припасы и бронзовые пушки, предназначенные для подготовки похода «Непобедимой армады».
Двадцать девятого апреля 1587 года, когда «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» стоял на якоре в Кадисском заливе, на испанскую военно-морскую базу в Кадисе совершила нападение английская эскадра под командованием знаменитого корсара Фрэнсиса Дрейка. В результате атаки судно пошло ко дну.
Благодаря толстому слою плотного ила, укрывшему обломки «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура», на его борту исключительно хорошо сохранились хрупкие органические материалы, которые обычно исчезают в морской среде. Помимо бронзовых пушек в трюме, среди наиболее примечательных находок — мексиканская кошениль (Dactylopius coccus), вид обитающих в Центральной Америке насекомых. Из самок кошенили добывают карминовую кислоту — вещество, из которого получают ярко-красный краситель, то есть кармин. В те времена кошениль была одним из самых ценных, после золота и серебра, товаров, экспортировавшихся из Америки в Европу.
Кошениль хранилась на борту судна в тканевых мешочках, помещенных внутрь деревянных бочек. Дендрохронологический анализ клепок бочек показал, что они были сделаны из балтийского дуба, возраст которого соответствует дате затопления судна.
Груз также включал керамические кувшины с оливками в рассоле, остатки гваякового (железного) дерева из Вест-Индии, ящики с имбирем из Америки и другие материалы, которые проливают свет на обширные торговые связи Кадиса XVI века.
Среди обломков сохранились и останки людей, погибших в результате атаки. В частности, череп молодой женщины, возраст которой оценили в 25-35 лет. Антропологическое исследование выявило прижизненное повреждение на правой стороне лба, соответствующее удару снаряда или треугольного предмета.
Палеобиологические исследования показали, что на борту «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» находились животные. Ученые нашли кости коров, свиней, коз и кур. По-видимому, они предназначались для питания моряков.
Затопление «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» было лишь одним из эпизодов рейда Фрэнсиса Дрейка на Кадис, совершенного с 29 апреля по 1 мая 1587 года. Англичане называли эту серию нападений, продолжившуюся затем летом 1587-го, «подпалить бороду испанского короля». Цель состояла в том, чтобы сорвать военно-морские приготовления Испании перед запланированным вторжением в Англию.
В результате эскадра под командованием Дрейка уничтожила десятки испанских кораблей, и нанесенный ущерб задержал подготовку Испании к походу «Непобедимой армады» как минимум на год. Сам поход, состоявшийся в мае-сентябре 1588 года, оказался неудачным: испанский флот потерпел поражение от англичан в Гравелинском сражении 8 августа 1588-го. На обратном пути многие испанские корабли сбились с курса и потерпели крушение.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
