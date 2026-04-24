«Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Летом 2023 года, во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), дистанционно управляемый подводный аппарат Deep Discoverer наткнулся на дне залива Аляска на странный объект. Ученые, наблюдавшие за трансляцией с борта исследовательского судна Okeanos Explorer, заметили, что на глубине около 3250 метров ниже поверхности океана к скале плотно прикрепилась шарообразная золотистая масса. Она таинственно мерцала в ярких огнях Deep Discoverer. Размер «золотого шара» составлял приблизительно 10 сантиметров в поперечнике, с одной стороны у него было отверстие.



Это открытие вызвало множество предположений и большой общественный интерес. Чтобы разобраться, исследователи с помощью роботизированной руки подводного аппарата отделили шар от скалы и доставили его для изучения в лабораторию Смитсоновского национального музея естественной истории, ожидая, что это окажется либо оболочка яйца какого-то глубоководного существа, либо мертвая губка или коралл.

Однако, как сообщили в пресс-релизе NOAA, идентификация «золотого шара» оказалась сложной, нестандартной задачей. Она потребовала совместной работы специалистов по морфологии, генетике, глубоководной биологии и биоинформатике.

Первоначальное исследование показало, что объект не имел типичной анатомии животного, а представлял собой волокнистый материал со слоистой поверхностью, заполненной книдоцитами (стрекательные клетки). Это указывало на то, что он относится к книдариям (стрекающим), подобно медузам, актиниям и кораллам.

Книдоциты, обнаруженные в «золотом шаре», оказались спироцистами, которые встречаются только у представителей подкласса Hexacorallia (шестилучевые коралловые полипы).

На следующем этапе исследователи применили ДНК-баркодинг — метод молекулярной идентификации. Он позволяет по коротким генетическим маркерам в ДНК определить принадлежность организма к определенному таксону (группе организмов).

Однако этот метод не дал результатов — видимо, потому, что на поверхности «золотого шара» присутствовала ДНК множества микроскопических организмов. Только полное секвенирование (расшифровка) генома позволило установить, что генетический материал образца совпадает с геномом Relicanthus daphneae — гигантской глубоководной морской анемоны, или актинии.

Этот организм был впервые описан в 2006 году. R. Daphneae, обитающая на океанском дне вблизи гидротермальных источников, обладает телом цилиндрической формы, достигающим метра в поперечнике, и двухметровыми тонкими щупальцами.

Исследователи, статья которых размещена на сайте биологических препринтов biorxiv.org, пришли к выводу, что, скорее всего, «золотой шар» — остаток кутикулы R. Daphneae. Кутикула — это тонкое многослойное покрытие, выделяемое внешними тканями некоторых актиний, образующее гибкие, листовидные структуры.

Наблюдения за актиниями в их естественной среде обитания показали, что кутикула может отслаиваться и оставаться на морском дне, когда животное движется. У известных экземпляров R. daphneae кутикула встречается редко — возможно, именно потому, что актиния способна двигаться и отделяться от нее.

Исследователи также предположили, что шаровидный отросток может быть ключом к пониманию способа размножения R. Daphneae.

Некоторые морские анемоны способны к педальной фрагментации (разрыву педали) — типу бесполого размножения, при котором основание полипа (педальный диск), которым актиния прикрепляется к каменистому субстрату, отторгается. Верхняя часть животного отходит, оставляя обрубок тела, из которого затем вырастает новый, генетически идентичный полип. Таким образом, «золотой шар» мог быть остатком педального диска R. Daphneae.

