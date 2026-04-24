«Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Летом 2023 года, во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), дистанционно управляемый подводный аппарат Deep Discoverer наткнулся на дне залива Аляска на странный объект. Ученые, наблюдавшие за трансляцией с борта исследовательского судна Okeanos Explorer, заметили, что на глубине около 3250 метров ниже поверхности океана к скале плотно прикрепилась шарообразная золотистая масса. Она таинственно мерцала в ярких огнях Deep Discoverer. Размер «золотого шара» составлял приблизительно 10 сантиметров в поперечнике, с одной стороны у него было отверстие.
Это открытие вызвало множество предположений и большой общественный интерес. Чтобы разобраться, исследователи с помощью роботизированной руки подводного аппарата отделили шар от скалы и доставили его для изучения в лабораторию Смитсоновского национального музея естественной истории, ожидая, что это окажется либо оболочка яйца какого-то глубоководного существа, либо мертвая губка или коралл.
Однако, как сообщили в пресс-релизе NOAA, идентификация «золотого шара» оказалась сложной, нестандартной задачей. Она потребовала совместной работы специалистов по морфологии, генетике, глубоководной биологии и биоинформатике.
Первоначальное исследование показало, что объект не имел типичной анатомии животного, а представлял собой волокнистый материал со слоистой поверхностью, заполненной книдоцитами (стрекательные клетки). Это указывало на то, что он относится к книдариям (стрекающим), подобно медузам, актиниям и кораллам.
Книдоциты, обнаруженные в «золотом шаре», оказались спироцистами, которые встречаются только у представителей подкласса Hexacorallia (шестилучевые коралловые полипы).
На следующем этапе исследователи применили ДНК-баркодинг — метод молекулярной идентификации. Он позволяет по коротким генетическим маркерам в ДНК определить принадлежность организма к определенному таксону (группе организмов).
Однако этот метод не дал результатов — видимо, потому, что на поверхности «золотого шара» присутствовала ДНК множества микроскопических организмов. Только полное секвенирование (расшифровка) генома позволило установить, что генетический материал образца совпадает с геномом Relicanthus daphneae — гигантской глубоководной морской анемоны, или актинии.
Этот организм был впервые описан в 2006 году. R. Daphneae, обитающая на океанском дне вблизи гидротермальных источников, обладает телом цилиндрической формы, достигающим метра в поперечнике, и двухметровыми тонкими щупальцами.
Исследователи, статья которых размещена на сайте биологических препринтов biorxiv.org, пришли к выводу, что, скорее всего, «золотой шар» — остаток кутикулы R. Daphneae. Кутикула — это тонкое многослойное покрытие, выделяемое внешними тканями некоторых актиний, образующее гибкие, листовидные структуры.
Наблюдения за актиниями в их естественной среде обитания показали, что кутикула может отслаиваться и оставаться на морском дне, когда животное движется. У известных экземпляров R. daphneae кутикула встречается редко — возможно, именно потому, что актиния способна двигаться и отделяться от нее.
Исследователи также предположили, что шаровидный отросток может быть ключом к пониманию способа размножения R. Daphneae.
Некоторые морские анемоны способны к педальной фрагментации (разрыву педали) — типу бесполого размножения, при котором основание полипа (педальный диск), которым актиния прикрепляется к каменистому субстрату, отторгается. Верхняя часть животного отходит, оставляя обрубок тела, из которого затем вырастает новый, генетически идентичный полип. Таким образом, «золотой шар» мог быть остатком педального диска R. Daphneae.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
19 Ноября, 2025
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!
1 Ноября, 2016
Толковать сновидения: как?
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
9 Ноября, 2013
10 мифов из социальных сетей 2013 года
