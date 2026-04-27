Фото: Северная и Южная Корея из космоса / © NASA / ISS070-E-80670

Верхнюю часть фотографии занимает Северная Корея, практически лишенная ночных огней. Южная Корея, расположенная в нижней части полуострова, напротив, выделяется обильным освещением.

Самое крупное и яркое скопление городских огней — столица Южной Кореи Сеул. В Северной Корее заметны два небольших скопления огней — в Пхеньяне и Яндоке.

На фотографии можно разглядеть тонкую линию — демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Границу установила в 1953 году Организация Объединенных Наций. Ее ширина составляет примерно четыре километра, длина — около 250 километров.

Астронавт сделал фотографию в 2024 году с помощью цифровой камеры Nikon D5. Фотография подверглась небольшой обработке: ее обрезали, повысили контрастность, а также очистили от оптических артефактов.