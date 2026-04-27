Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 апреля, 19:25
Рейтинг: +195
Посты: 710

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Член экипажа 70-й экспедиции Международной космической станции сделал фотографию Корейского полуострова. Изображение демонстрирует, как по-разному освещены ночью Северная и Южная Корея.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса / © NASA / ISS070-E-80670
Фото: Северная и Южная Корея из космоса / © NASA / ISS070-E-80670

Верхнюю часть фотографии занимает Северная Корея, практически лишенная ночных огней. Южная Корея, расположенная в нижней части полуострова, напротив, выделяется обильным освещением. 

Самое крупное и яркое скопление городских огней — столица Южной Кореи Сеул. В Северной Корее заметны два небольших скопления огней — в Пхеньяне и Яндоке.

На фотографии можно разглядеть тонкую линию — демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Границу установила в 1953 году Организация Объединенных Наций. Ее ширина составляет примерно четыре километра, длина — около 250 километров.

Астронавт сделал фотографию в 2024 году с помощью цифровой камеры Nikon D5. Фотография подверглась небольшой обработке: ее обрезали, повысили контрастность, а также очистили от оптических артефактов. 

26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

25 апреля, 12:33
Игорь Байдов

Ученые «прочитали» утраченный текст христианской рукописи

Используя цифровые методы анализа древних манускриптов международная команда ученых смогла восстановить 42 утраченные страницы Кодекса H — греческой рукописи VI века с Посланиями святого апостола Павла. Эта рукопись представляет собой важный источник для изучения ранней традиции переписывания библейских текстов и того, как они распространялись в христианском мире.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
