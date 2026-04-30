30 апреля, 11:44
Андрей Серегин
Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.

Музыкальный фестиваль Summer Breeze во Франкфурте-на-Майне / © Wolfgang Gauch

В обществе часто можно услышать мнение, что поп-музыка стала простой и примитивной. Между тем музыка — один из фундаментальных элементов человеческой культуры, изменения в котором отражают более глубокие сдвиги в том, как общество создает и потребляет культурные продукты в целом. В последние годы сразу несколько научных групп пытались измерить подобные изменения количественно. В 2012 году испанские ученые обнаружили, что за полвека в популярной музыке снизилось тембральное и тональное разнообразие, а громкость песен выросла.

Позднее, в 2024-м, другая группа ученых показала, что тексты песен становятся проще, короче и однообразнее. Похожие процессы упрощения замечали и в других сферах — от комментариев в социальных сетях до визуального искусства. Постепенно сформировалась гипотеза о том, что скоростные информационные потоки и алгоритмические рекомендации ведут к своего рода культурному усреднению, когда сложность вымывается из творческих продуктов ради более легкого и быстрого потребления.

Однако до недавнего времени у этой гипотезы не было надежного количественного фундамента применительно к самой музыкальной ткани — к нотам, мелодическим ходам и гармоническим переходам. Исследователи из Италии провели масштабный анализ почти 20 тысяч музыкальных произведений с упором на методы сетевой науки.

В ее рамках можно представить каждую ноту как точку на карте, а каждый переход от одной ноты к другой — как дорогу между этими точками. Если каким-то маршрутом пользуются часто, дорога становится шире, то есть получает больший вес. В результате любую композицию — от симфонии Моцарта до рэп-трека — можно представить в виде направленной взвешенной сети, где узлы — это ноты, а связи между ними показывают, как часто и в каком порядке они сменяют друг друга. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Такой метод не улавливает красоту тембра, мастерство исполнителя или энергию ритма, зато позволяет математически измерить музыкальные составляющие. Авторы исследования взяли музыку шести крупных жанров: классику, джаз, рок, поп, электронику и хип-хоп. Временной размах составил почти четыре столетия. Для каждого произведения была построена своя сеть, после чего исследователи рассчитали набор ключевых метрик.

Главной среди них стала взвешенная эффективность сети — показатель, отражающий, насколько разнообразны и неповторяемы пути между нотами. Высокая эффективность означает, что в произведении много разных, не повторяющих друг друга ходов, звучание включает множество нот. Низкая эффективность, напротив, сигнализирует, что одни и те же последовательности повторяются снова и снова.

Результаты анализа показали, что классика и джаз предсказуемо имеют наиболее высокие значения сложности — переходы между нотами в них оказались разнообразнее и менее предсказуемы. Рок, поп, электроника и хип-хоп, напротив, продемонстрировали куда более высокую степень повторяемости: их мелодические структуры изначально проще, а одни и те же пары нот циркулируют значительно чаще.

Если же сопоставить данные с хронологической шкалой появления произведений, то можно выявить устойчивую тенденцию к снижению сложности. Особенно ярко это проявилось у классики и джаза. Если в прошлом эти жанры были максимально структурно разнообразны, то к нашему времени их показатели заметно упали и практически сблизились со значениями, характерными для более молодых и исторически более простых жанров.

Параллельно с этим шел процесс гомогенизации — стирания резких границ между жанрами. Произведения разных направлений становятся структурно все более похожими.

Андрей Серегин
93 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

29 апреля, 15:33
Игорь Байдов

Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней 

Клешни и жало скорпионов имеют участки, усиленные металлами. Авторы нового исследования выяснили, что в этих структурах содержатся строго определенные элементы — это напрямую связано с тем, как разные виды охотятся и защищаются.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Комментарии

Питон Удав
Питон Удав
3 часа назад
Естественно. Конкуренции то нет. Самые лучшие песни и группы - эпоха противостояния между СССР и США. Капиталисты давали денег на новые направления и эксперименты, чтобы показать капитализм с человеким лицом. А сейчас то зачем? Богатые богатеют всё больше.
Sam Dowson
Sam Dowson
6 часов назад
Не удивительно. Переделка песен Шатунова в уэсто-подобный рэп типа "ага-ага, ее, сильвер найт - ага-ага, ое" мгновенно возвращает композиции на уровень мирового топ-чат. Пора до Аббы и Битлов уже добраться, чего сидеть-то. "ага-ага, ее, имэджин, ага-ага, хэппи нью йиэ, ое" - само то. Главное побольше "ага", "ее" и ое, другого не надо. Всё сложное уже придумано десятилетия назад. Жаль только эти фанаты-слушатели снова в обезьян не превращаются. Хотя...
Станислав Пономарев
1 минута назад
Возможно есть в этом рациональное звено. Глобализация,унификация,потеря идентичности - звенья одной цепи?

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Александр Березин
22 минуты назад
Иван, "А чтоб создать проблемы бизнесу у любого правительства достаточно рычагов." И как там, много Трамп создал Маску проблем после их ссоры?

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Березин
23 минуты назад
Иван, "Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства" Это не я ставлю знак равенства, а русский язык. В его

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Grigory Scherbakov
24 минуты назад
А смысл такого ночного освещения, трата энергии, ресурсов планеты, спать в темноте нужно. Понятно, что в Северной Корее от бедности так темно, но в

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Саша Шинкарев
34 минуты назад
Sergey, они в блокаде, до блокады в 1990-е там было неплохо.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Владимир Петров
37 минут назад
Sergey, Прочитал все твои комменты...Какое же ты дерьмо по жизни! Моральный урод!

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Роман Гусев
43 минуты назад
Sergey, дядя ты п*****ст, как и твои западные друзья?..

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Алексей Электрик
49 минут назад
По ночам шараебятся молодежь безработная и бездетная, трутни отбросы ообщества

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Виталий Лллл
49 минут назад
Питон, На дворе 2026 год... Первая половина прошла.--- дуракам половину работы не показывают.

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Голодный Волк
54 минуты назад
Tiger, Великобритании не будет. Применение ЯО опасно для всех, поэтому его никто и не применяет до тех пор пока не настанет крайний случай. Надо

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Dmitriy Dorian
56 минут назад
Sam, "Он явно одержим" Так подобные проекты только одержимые и могут реализовать. Люди с осторожным расчётливым умом никогда не возьмутся за

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Янаков
1 час назад
Прям как Россия и Украина, догадаетесь где темно....

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Алексей Подклалкин
1 час назад
Sergey, эти ребята одни воевали за Россию на сво, а ты какого строя ЛГБТ или ТРАНС-Европы ?

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Shelove517
1 час назад
Sergey, "черти краснопузые" ночью спят, потому что работают по 8 часов в день.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Сергей Попов
1 час назад
Riga, а где Китай ? Высокотехнологичная страна . Фейковый неправдивые обзорчики

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства, а Питон сомневается что это одно и то же. Быть может думает

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
2 часа назад
социализм во плоти!) черти краснопузые сидят в темени, собирая в эту убогую кучу малахольных голодранцев со всей планеты, хе-хе).

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Александр Березин
2 часа назад
Sam, "Дело не в его заслугах, состоянии или независимости. Он явно одержим, в целом" Так же, как и Королев или фон Браун. Но почему вы называете его

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
2 часа назад
какие же они обоятельные! ❤

Представлены лучшие снимки жирафов с конкурса «Воспоминания о дикой природе»

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, зря опасаетесь Березин как всегда все преувеличивает. В частности независимость Маска который все равно всего лишь бизнесмен хоть и заработал

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

