Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

В самом начале полета Orion температура внутри корабля некоторое время была ниже оптимальных значений. Затем корабль испытал проблемы с отводом мочи в космос. Хотя ведущий американский космический журналист Эрик Бергер и написал об этом с иронией: «Артемида II проходит так хорошо, что нам приходится говорить о замерзшей моче», на самом деле, все далеко не так смешно. Дело в том, что в 1970 году, во время миссии «Аполлон-13», сочетание пониженных температур и замерзания мочевыводящей трубки снаружи корабля заставило экипаж использовать для мочеиспускания так называемые пакеты. В итоге у одного из астронавтов развилась сначала инфекция мочевыводящих путей, а затем и почек, что потребовало длительного лечения после возвращения на Землю.

Мы расспросили о происходящем Георгия Тришкина, аналитика ракетных пусков, автора телеграм-канала «Техасский Вестник». В последние месяцы он уже не раз показывал, что его источники в американской космической отрасли весьма надежны и часто располагают информацией по критически важным вопросам раньше, чем другие.

N.S.: У экипажа «Аполлона-13» были проблемы, сходные c нынешними на Orion: не работала система вывода мочи. Тогда тоже люди в итоге использовали пакеты вместо туалета, что, как считается, привело к инфекции мочевыводящих путей и почек у Фреда Хейза, поскольку пакеты не дают полной герметичности и стерильности.

Сходство вызывает вопрос: может ли что-то такое развиться сейчас у кого-то из членов экипажа?

Георгий Тришкин: Ну, для начала стоит обрадовать, что несколько часов назад проблему со сбросом отходов решили — разворот корабля в нужную сторону для прогрева солнечными лучами линии [вывода мочи] действительно помог, хотя и не с первого раза. И резервуар с жидкими отходами удалось опустошить. Так что на данный момент полная функциональность туалета восстановлена.

Вообще же, несмотря на определенные сходства с проблемами эпохи программы «Аполлон-13», за 54 года многое поменялось. Особенно в бытовых вопросах — и многие средства индивидуальной гигиены достались Orion от программы МКС, где они также улучшались в несколько итераций за 25 лет.

Надо сказать, что если и будет такая медицинская проблема, то мы вряд ли про нее узнаем. NASA заложило возможность приватных консультаций для астронавтов. Из, кстати, все той же кабинки с туалетом. И некоторые данные по их состоянию будут опубликованы только в рамках нескольких лет после этой миссии. Еще стоит помнить, что с температурой на борту разобрались — систему жизнеобеспечения докрутили на второй день, а это снижает риски.

N.S.: Потенциально использование пакетов небезопасно, хорошо бы иметь возможность что-то с этим сделать силами экипажа, если повороты к Солнцу не помогут. На ваш взгляд, лучше была бы ситуация, если на Orion был хоть один скафандр для выхода в космос? Ведь тогда астронавты смогли бы выйти в открытый космос и попытаться прочистить трубку. Или на ваш взгляд даже для одного скафандра ВКД там слишком мало места? Приходилось читать, что Orion не рассчитали на такую производительность системы поддержания внутреннего давления, как Crew Dragon от SpaceX, поэтому там нельзя просто открыть люк и выпустить астронавта, а потом быстро вернуть давление. Это так, или это всего лишь слухи?

Георгий Тришкин: NASA закладывало в Orion возможность выхода в открытый космос через сам корабль, как у «Аполлонов», но еще в рамках старой программы по экспедиции на астероид, которую отменили в пользу лунной программы «Артемида». Но требования сильно поменялись с тех пор, и для второй миссии подобный функционал на заложен. Новые скафандры для работы в космосе от Axiom еще не тестировались в реальных условиях. Это будет только в следующем году в обновленном плане миссии «Артемиды III», и то на одном или двух посадочных модулях по программе HLS [Starship и модуль от Blue Origin].

Но если представить, что такой скафандр бы был на корабле и в планах стоял выход в нем, то вряд ли удалось бы что-то починить. Ведь любой выход в открытый космос это дополнительный риск и сложности. И он может сработать, только если есть подготовленный план ремонта и инструмент для таких работ на борту корабля. К счастью, тут обошлись более простыми методами. Пределы рисков для этой миссии очень строгие.

N.S.: Вы упоминали на своем телеграм-канале, что в этом полете к Луне были и другие мелкие неисправности, которые в целом ухудшили отношение Агентства к кораблю Orion. Какие бы вы выделили как самые важные?

Георгий Тришкин: Да, первый день прошел нервно для всех, но после импульса, который вывел корабль к Луне, стало полегче. Для такого этот полет и нужен — отловить как можно больше «болячек» у корабля, чтобы не пришлось тратить на это время во время полета для высадки на Луне.

Основные проблемы? Мы вновь слышим про проблемы с системой подачи давления в топливные баки с помощью гелия. Представители NASA на последней пресс-конференции упомянули, что пришлось перейти на дублирующий узел. А это критическая часть корабля.

Есть также различные проблемы в электрических цепях. Все, что касается приборной части для этого корабля еще не летало на орбиту. Так что экипаж периодически сталкивается с всплывающими предупреждениями.

Много внимания было приковано к запаху чего-то жженого из кабинки с туалетом. Но его источник так и не нашли, видимо, где-то перегревается часть звукоизоляции кабинки. Впрочем, это скорее небольшая проблема.

N.S.: Не получится ли так, что все эти мелкие проблемы в нынешней миссии склонят NASA к стыковке со Starship на эллиптической околоземной орбите? Чтобы астронавты могли перейти на Starship, где есть место и для скафандров для открытого космоса. Да и в целом там система жизнеобеспечения от SpaceX, показавшая лучшие результаты.

Георгий Тришкин: Если мы говорим про будущие миссии «Артемида», то детали в них постоянно меняются. NASA вместе с Blue Origin и SpaceX почти не делятся информацией о прогрессе подготовки — он есть, но скрыт от публики, пока не будет утверждена новая архитектура миссии и выбрана одна из двух компаний.

Да, оба подрядчика представили NASA несколько ускоренных вариантов для «Артемиды IV», но они пока обсуждаются за закрытыми дверями. И поскольку Агентство наконец-то отказалось от близкой к прямолинейной гало-орбиты (NRHO) у Луны, то это слегка сокращает требования по затратам энергии при полете к Луне.

Один из нынешних непубличных планов — что Starship HLS сможет дотащить Orion до низкой окололунной орбиты. И поскольку сам корабль Orion при этом не будет тратить энергию на разгон с земной орбиты, это позволит ему сохранить запас горючего на обратный путь. У этого плана есть свои узкие места, и сейчас нельзя точно сказать, какой вариант будет выбран. Но, отвечая на ваш вопрос, можно сказать так: NASA предпочтут ту систему и план, который укладывается и в срок, и в нормы безопасности. Для них любой непросчитываемый риск — это недопустимый риск.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.