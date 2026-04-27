Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
27 апреля, 07:39
Рейтинг: +338
Посты: 983

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

После серии испытаний необычных спутников на низкой околоземной орбите Россия, по оценке США, приступила к развертыванию полноценных противоспутниковых вооружений, способных угрожать ключевым американским спутникам. Об этом заявил генерал Стивен Уайтинг.

Спутник австралийской компании HEO, сделал этот снимок аппарата «Космоса-2558», одного из предполагаемых российских спутников программы Нивелир, находящихся на низкой околоземной орбите / © HEO
Спутник австралийской компании HEO, сделал этот снимок аппарата «Космоса-2558», одного из предполагаемых российских спутников программы Нивелир, находящихся на низкой околоземной орбите / © HEO

Хотя военный не назвал конкретную систему, речь почти наверняка идет о российской программе Нивелир. В ее рамках были запущены спутники, способные сопровождать американские разведывательные аппараты, принадлежащие Национальному разведывательному управлению США, на низкой орбите.

После выхода на орбиту эти аппараты выпускали более мелкие спутники, способные к самостоятельным маневрам. По крайней мере один из них в ходе испытаний в 2020 году выбросил объект с высокой скоростью. Американские аналитики пришли к выводу, что это мог быть снаряд, предназначенный для поражения других спутников.

Архитектуру системы в США сравнивают с матрешкой: внешняя оболочка скрывает внутри более мелкие и потенциально опасные элементы.

Последний предполагаемый спутник системы Нивелир отправился в космос в мае прошлого года с космодрома Плесецк. Запуск был синхронизирован с вращением Земли таким образом, чтобы аппарат вышел в ту же орбитальную плоскость, что и американский спутник-шпион USA 338. Подобная точность характерна, например, для миссий к МКС, где запуск рассчитывается буквально до секунды.

Хотя до сих пор российские аппараты не приближались к американским ближе чем на несколько десятков километров, они изначально выводились на орбиты, позволяющие быстро сократить дистанцию. По словам американских военных, это свидетельствует о целенаправленном характере программы.

Для отслеживания подобных угроз США используют сеть наземных и космических сенсоров. Радиолокационные станции и телескопы постоянно наблюдают за десятками тысяч объектов на орбите, и спутники Нивелир находятся среди приоритетных целей мониторинга.

Современные вооруженные силы США критически зависят от спутников — для разведки, навигации, предупреждения о ракетных пусках и связи. Потеря этих возможностей серьезно ограничит боеспособность армии.

По словам Уайтинга, Россия и Китай внимательно изучают американский опыт еще со времен войны в Персидском заливе 1991 года и пришли к выводу, что космос — один из ключевых факторов военного превосходства.

В то время как Китай в значительной степени стремится повторить американскую модель, развивая собственные спутниковые группировки, Россия делает акцент на средствах противодействия — включая орбитальные противоспутниковые системы.

При этом, как отмечают американские военные, в реальных конфликтах Россия чаще прибегает к кибератакам на космическую инфраструктуру — они дешевле, проще в реализации и сложнее для однозначной атрибуции.

Комментарии

Популярные По порядку
6 Комментариев
SERGEY IVANOV
SERGEY IVANOV
4 минуты назад
Интересно, за какой страной будет первые пи..дюля. Пора прописать уже
Николай Буренков
Николай Буренков
6 часов назад
-
0
+
Армада НЛО окружила землю имена и функции прилетевших🌏 Путин дружит с НЛО. Древней Руси. ( сайта содержание WEB страниц Центра Космического Развития ) Плеядеанский корабль периодически появляется в пределах земли 🌍 начало 2019 - 2??? г🌏
TheZzT0p1
TheZzT0p1
9 часов назад
-
2
+
А есть ссылки на оригинал ? 😂😂😂 а то что-то с трудом верится в то, что Россия вообще что-то делает в космосе после незабываемой смены на посту Рогозина 😂😂😂 Системный спад управления всей страной, только один сектор держится, это силовой, чтобы власть удержать, а остальные что-то вызывают большие вопросы 😂😂😂
    Александр Речкин
    Александр Речкин
    8 часов назад
    -
    0
    +
    TheZzT0p1, ссылка в статье.
    Юрий Шевчук
    Юрий Шевчук
    7 часов назад
    -
    0
    +
    TheZzT0p1, можете не беспокоиться, делает, и много. Просто большинство из того, что делается, непублично, плюс из-за сегодняшней ситуации в мире средства на гражданский космос были ограничены, перераспределены на военный сектор. Многие проекты были приостановлены, но когда (и если) ситуация "устаканится", может, некоторые и восстановят. Лично я жду завершения проекта "Зевс", но это возможно только в хотя бы относительном спокойствии в мировой политике.
[miniorange_social_login]

