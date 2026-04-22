О мероприятии

1418 дней советский народ ковал Победу в Великой Отечественной войне, более 26 миллионов человек потеряла наша страна, из них непосредственно в армии и на флоте — восемь с половиной миллионов, то есть почти 18 миллионов погибших — это мирное население. Немецко-фашистские захватчики и их пособники разрушили 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. Почему принесенная советским народом жертва была не напрасна? Как изменился мир после войны, кто диктовал новые условия в глобальной игре и когда союзники превратились в соперников? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк-международник Олег Кузин.

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно