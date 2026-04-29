29 апреля, 15:33
Игорь Байдов
Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней 

Клешни и жало скорпионов имеют участки, усиленные металлами. Авторы нового исследования выяснили, что в этих структурах содержатся строго определенные элементы — это напрямую связано с тем, как разные виды охотятся и защищаются.

Скорпион вида Parabuthus raudus. У этих скорпионов яд действует мгновенно / © Sam Campbell

Скорпионы (Scorpiones) — одни из древнейших хищников на планете. Вместе с пауками и клещами они входят в класс паукообразных (Arachnida). 

Эти членистоногие используют клешни и ядовитое жало, расположенное на конце «хвоста», как оружие, с помощью которого они защищаются, а также нападают. Но среди примерно трех тысяч известных видов эти структуры выглядят по-разному. У одних клешни непропорционально большие и сильные, а жало маленькое. У других — тонкие клешни и крупное вытянутое жало.

Биологи давно заметили, что в клешнях и жале скорпионов присутствуют некоторые металлы, которые делают структуры прочнее. Однако ученые исследовали лишь малую долю скорпионов и не были уверены: содержатся металлы в «оружии» всех видов или лишь у некоторых, связана ли такая насыщенность металлами с образом жизни и охотничьими повадками представителей конкретного вида? 

Международная команда арахнологов под руководством Сэма Кэмпбелла (Sam Campbell) из Смитсоновского национального музея естественной истории в США решила досконально разобраться в этих вопросах. Ученые предположили, что распределение металлов в частях тела скорпионов должно напрямую отражаться на поведенческих чертах членистоногих. 

Чтобы проверить гипотезу, команда изучила 18 видов скорпионов с помощью электронных микроскопов и рентгеновских аппаратов. Инструменты позволили исследовать строение кутикулы жала и клешней, а также распределение металлов в этих структурах. Кроме того, удалось определить участки, которые, вероятно, испытывают наибольшую механическую нагрузку во время захвата добычи.  

Анализ показал, что в жале и клешнях скорпионов в небольшом количестве присутствуют переходные металлы, которые укрепляют эти хитиновые части тела. На кончике жала обнаружили четкую слоистую структуру: самый край насыщен цинком (Zn), а следующий слой — марганцем (Mn). Граница между металлами настолько резкая, что ее можно разглядеть визуально. Природа буквально создала минеральный слой, где каждый элемент занимает свое строго определенное место, словно разные слои создавались для разных функций.   

Жало скорпиона вида Pandinus imperator, рассмотренное с помощью метода рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Ученые подсветили разные металлы разными цветами. Цинк показан красным, и он скапливается ближе к кончику жала. Марганец — зеленым, и его больше ниже по жалу. Между зонами цинка и марганца проходит четкая граница. Такое распределение металлов исследователи обнаружили у всех видов скорпионов, которые изучили / © E.P. Vicenzi, Smithsonian Museum Conservation Institute, NIST

Похожая точность проявилась в строении клешней. В подвижной части, которая участвует в захвате добычи, металлы сосредоточены только вдоль режущей кромки. Там выявили цинк, а у части видов также железо (Fe). Остальная поверхность клешни почти не содержит этих элементов. Такое распределение показывает, что природа усилила именно те участки, которые испытывают максимальную нагрузку во время охоты. 

Отдельное внимание ученые уделили роли железа. Ожидалось, что значительная часть этого металла будет содержаться в более мощных клешнях. Однако картина оказалось иной: железо чаще встречалось у видов с длинными и тонкими клешнями. 

С одной стороны, длинные и тонкие клешни не предназначены для сильного сжатия. С другой — они должны удерживать жертву, пока скорпион вводит яд. Команда Кэмпбелла пришла к выводу, что железо у видов с такими клешнями не делает эти структуры «сильнее в смысле сжатия», а помогает им быть устойчивее и надежнее, то есть не ломаться и не изнашиваться при удержании добычи. Проще говоря, металл защищает клешни от разрушения. 

На снимке — жало скорпиона вида Babycurus jacksoni. Фотографию сделали с помощью сканирующего электронного микроскопа. Хорошо видно жало целиком: вздутое основание, где находятся две ядовитые железы, и длинный изогнутый кончик. Мышцы вокруг желез сжимаются и проталкивают яд по трубочкам прямо к острию. Над самим жалом есть маленький бугорок непонятного назначения. Ученые пока не выяснили, зачем он нужен / © Sam Campbell

Авторы исследования выяснили, что металлы присутствуют у всех изученных видов, но их «смесь» и концентрация сильно различаются: разные элементы могут быть связаны с различными механическими функциями этих структур. Цинк усиливает режущие поверхности, марганец концентрировался ниже кончика жала, что, вероятно, позволяет жалу не ломаться на стыке «твердого» и «гибкого», а железо поддерживает долговечность отдельных структур.

Специалисты планируют узнать, встречаются ли похожие механизмы у пауков, ос, муравьев и пчел. Для этого им нужно выработать единый подход к анализу, чтобы можно было правильно сравнивать разные виды между собой. Если такой метод удастся разработать, исследователи смогут ответить на более общий вопрос: применяют ли эти животные металлы для укрепления своих «орудий» и, если да, как в процессе эволюции они научились использовать такие элементы, чтобы эффективнее защищаться от хищников и добывать пищу. 

Научная работа опубликована в Journal of The Royal Society Interface.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
545 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
"жало, расположенное на конце хвоста" - у паукообразных нет хвоста, жало на конце брюшка. Такое вот тонкое и подвижное у него брюшко.
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
5 часов назад
Речь о металлах в металлическом виде, или о химических соединениях, куда атомы металлов входят составными частями молекул, образуя химические связи?
    Игорь Байдов
    Игорь Байдов
    5 часов назад
    Николай, В оригинальной статье речь идет не о кусочках металла в привычном виде, а о металлах как химических элементах в составе биоматериала скорпиона.
      ещё комментарии
      Николай Цыгикало
      Николай Цыгикало
      4 часа назад
      Игорь, спасибо, я так и подумал. Но решил уточнить. Цинк слишком активен, чтобы быть металлическим. Да и марганец с железом тоже. А главное, чем и как их восстанавливать до металла бедному скорпиону?) спасибо за уточнение.
