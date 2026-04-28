Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
28 апреля, 07:44
Рейтинг: +109
Посты: 188

Водородный подводный дрон впервые прошел более 2000 километров

Подводный беспилотник канадской компании Cellula Robotics Ltd преодолел свыше 2000 километров, оставаясь полностью погруженным и работая на водородных топливных элементах. Миссия продолжалась 385 часов без всплытия.

Envoy AUV / © Cellula Robotics

Аппарат под названием Envoy AUV (ранее известный как Solus-LR), разработанный в городе Барнаби (Канада), значительно превысил свои паспортные характеристики. По словам разработчиков, испытание имитировало реальные условия подводных операций, а не простое движение по прямой, что делает результаты особенно показательными.

Компактный и относительно легкий аппарат имеет длину около 8,5 метра и диаметр около одного метра, при водоизмещении примерно 3,7 тонны. Также доступны более компактные конфигурации под различные задачи, что делает систему универсальной.

За время миссии дрон выполнил более 4000 поворотов и маневров, каждый из которых увеличивал энергопотребление. Это особенно важно, поскольку в реальности такие аппараты используются для картографирования морского дна, инспекции инфраструктуры и работы в сложных и непредсказуемых условиях.

Во время операции аппарат питался от водородных топливных элементов компании Infinity Fuel Cell and Hydrogen. В отличие от традиционных аккумуляторов, система вырабатывала электроэнергию прямо на борту, а единственным побочным продуктом была вода. Это делает аппарат особенно пригодным для длительных миссий: меньшее число подъемов на поверхность, более непрерывная работа и повышение эффективности.

Разработчики подчеркнули, что длительность автономной работы напрямую влияет на стоимость и эффективность операций. Чем дольше аппарат может находиться под водой без перерыва, тем реже требуется его поднимать и повторно запускать, что снижает простои и повышает непрерывность сбора данных. Это особенно важно для морских операций, где на работу влияют погодные условия, доступ судов и сложная логистика. 

Аппарат также оснащен якорной системой присасывающего типа, позволяющей закрепляться на морском дне для длительных миссий в суровой среде. Это открывает возможности для непрерывного мониторинга и сбора данных — от научных исследований до задач национальной безопасности.

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

25 апреля, 12:33
Игорь Байдов

Ученые «прочитали» утраченный текст христианской рукописи

Используя цифровые методы анализа древних манускриптов международная команда ученых смогла восстановить 42 утраченные страницы Кодекса H — греческой рукописи VI века с Посланиями святого апостола Павла. Эта рукопись представляет собой важный источник для изучения ранней традиции переписывания библейских текстов и того, как они распространялись в христианском мире.

27 апреля, 08:25
Любовь С.

Галактики — спутники Млечного Пути оказались «архивом» ранней Вселенной

На окраинах Млечного Пути могут скрываться сотни «невидимых» галактик — спутников. К такому выводу астрофизики пришли, смоделировав рождение самых тусклых карликовых систем во Вселенной. Теперь ученые смогут понять, сколько на самом деле галактик окружают Млечный Путь, а также проверить теории о темной материи и первых этапах космической истории.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

