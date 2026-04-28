Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Водородный подводный дрон впервые прошел более 2000 километров

Envoy AUV / © Cellula Robotics

Аппарат под названием Envoy AUV (ранее известный как Solus-LR), разработанный в городе Барнаби (Канада), значительно превысил свои паспортные характеристики. По словам разработчиков, испытание имитировало реальные условия подводных операций, а не простое движение по прямой, что делает результаты особенно показательными.

Компактный и относительно легкий аппарат имеет длину около 8,5 метра и диаметр около одного метра, при водоизмещении примерно 3,7 тонны. Также доступны более компактные конфигурации под различные задачи, что делает систему универсальной.

За время миссии дрон выполнил более 4000 поворотов и маневров, каждый из которых увеличивал энергопотребление. Это особенно важно, поскольку в реальности такие аппараты используются для картографирования морского дна, инспекции инфраструктуры и работы в сложных и непредсказуемых условиях.

Во время операции аппарат питался от водородных топливных элементов компании Infinity Fuel Cell and Hydrogen. В отличие от традиционных аккумуляторов, система вырабатывала электроэнергию прямо на борту, а единственным побочным продуктом была вода. Это делает аппарат особенно пригодным для длительных миссий: меньшее число подъемов на поверхность, более непрерывная работа и повышение эффективности.

Разработчики подчеркнули, что длительность автономной работы напрямую влияет на стоимость и эффективность операций. Чем дольше аппарат может находиться под водой без перерыва, тем реже требуется его поднимать и повторно запускать, что снижает простои и повышает непрерывность сбора данных. Это особенно важно для морских операций, где на работу влияют погодные условия, доступ судов и сложная логистика.

Аппарат также оснащен якорной системой присасывающего типа, позволяющей закрепляться на морском дне для длительных миссий в суровой среде. Это открывает возможности для непрерывного мониторинга и сбора данных — от научных исследований до задач национальной безопасности.