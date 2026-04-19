Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Глобальная торговля в основном контролируется несколькими крупными экспортными державами, однако разрыв даже между лидерами остается впечатляющим. На инфографику попали топ-30 стран, которые стали ведущими экспортерами в 2025 году.

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году / © Sabrina Lam, Visual Capitalist

Главная страна-экспортер на мировом рынке — Китай. Даже без учета Гонконга Китай поставил миру товаров почти на 3,8 триллиона долларов. Он фактически стал крупнейшим торговым партнером для половины стран мира.

США продолжают быть одной из крупнейших экономических держав планеты, однако с показателем почти в 2,2 триллиона долларов значительно отстает от Китая. В топ-3 также вошла Германия (1,8 триллиона долларов) — главная торговая держава в Европе.

Нидерланды по номинальному ВВП не входят в десятку сильнейших экономик мира, однако по экспорту страна попала на четвертое место с показателем в 989,5 миллиарда долларов. Замыкает топ-5 Гонконг (754 миллиарда долларов).

Еще одна относительно небольшая экономика, попавшая в десятку, — Объединенные Арабские Эмираты (707 миллиардов долларов). На нефтепродукты там приходится более половины всего экспорта.

Россия с показателем экспорта в 419 миллиардов долларов попала на 21-е место.