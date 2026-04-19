Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году
Глобальная торговля в основном контролируется несколькими крупными экспортными державами, однако разрыв даже между лидерами остается впечатляющим. На инфографику попали топ-30 стран, которые стали ведущими экспортерами в 2025 году.
Главная страна-экспортер на мировом рынке — Китай. Даже без учета Гонконга Китай поставил миру товаров почти на 3,8 триллиона долларов. Он фактически стал крупнейшим торговым партнером для половины стран мира.
США продолжают быть одной из крупнейших экономических держав планеты, однако с показателем почти в 2,2 триллиона долларов значительно отстает от Китая. В топ-3 также вошла Германия (1,8 триллиона долларов) — главная торговая держава в Европе.
Нидерланды по номинальному ВВП не входят в десятку сильнейших экономик мира, однако по экспорту страна попала на четвертое место с показателем в 989,5 миллиарда долларов. Замыкает топ-5 Гонконг (754 миллиарда долларов).
Еще одна относительно небольшая экономика, попавшая в десятку, — Объединенные Арабские Эмираты (707 миллиардов долларов). На нефтепродукты там приходится более половины всего экспорта.
Россия с показателем экспорта в 419 миллиардов долларов попала на 21-е место.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии