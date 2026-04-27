27 апреля, 16:43
Александр Березин
Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Корпус Habitation and Logistics Outpost привезли в Америку сразу со следами коррозии / © ЕКА

Еще в 2010-х годах Агентство запланировало организовать на орбите вокруг Луны космическую станцию. Проект подвергся резко критике научного и инженерного сообщества, поскольку окололунная орбита имеет радиационный фон в 0,66 зивертов в год. Для сравнения, на самой Селене космическая радиация ниже от двух раз (спутник под ногами поглощает не менее 50 процентов излучения), а на Марсе — втрое меньше (еще часть поглощает атмосфера). Однако в ту пору у Агентства не было выбора: полноценные высадки на земной спутник организовывать было сложно и, после десятков лет перерывов, непривычно. А вот обеспечить космическую станцию (мини-МКС) около Луны, напротив, проще и привычнее, пусть и опаснее для астронавтов.

В 2020-х ситуация изменилась: стало ясно, что благодаря созданию Starship высадка людей на Луне станет для американцев много проще и дешевле, чем ожидалось. Смысл Lunar Gateway начал теряться и для госорганизации. Но дипломатично отказаться от проекта было непросто. Тем более, что его подрядчики — в частности, Northrop Grumman — имеют обширную сеть прикормленных конгрессменов и сенаторов США. Даже когда, при новом главе NASA Джареде Айзекмане, организация заявила об отмене окололунной станции, Northrop Grumman решил не сдаваться и предложил использовать уже сделанный модуль Habitation and Logistics Outpost для совсем другой цели — построения будущей станции уже на поверхности Луны.

Это не очень технически логичное решение. Дело не только в том, что условия открытого космоса и Луны принципиально разные (лунная пыль требует совсем иных шлюзов и систем обеспыливания воздуха). Не меньше проблем вызывает и тот факт, что модуль имеет считанные десятки кубических метров гермообъема. Для сравнения, лунный Starship, на котором NASA планирует высадку астронавтов на Селене в 2028-2029 годах, располагает 600 кубометрами гермообъема. При этом вход в него на высоте десятков метров, что чуть упрощает ситуацию с пылью. Зачем в таких условиях строить базу из радикально меньшего модуля — понять непросто.

Возможность защититься от такого развития события пришла к NASA с неожиданного направления. Во время недавнего выступления перед комитетом Конгресса по науке, космосу и технологиям, Айзекман отвечал на вопросы «карманного» конгрессмена Northrop Grumman. Тот спросил: «Вы отменили заказ на Habitation and Logistics Outpost. Как думаете, что будет с большими инвестициями в этот модуль?»

Азейкман сообщил, что оба уже сделанных модуля окололунной станции — как HALO, так и I-HAB (этот еще в Европе) — имеют коррозию. «И это несчастье, поскольку такая ситуация отодвигает Lunar Gateway дальше 2030 года», — заявил он конгрессмену.

Ранее об этом ходили только слухи, представленные публике Эриком Бергером, американским журналистом с хорошими связями в Агентстве. Ситуация поставки модулей в уже корродированном виде не вполне типична для космической индустрии, в том числе потому, что материалы, с которыми она работает (алюминиевые сплавы) в нормальных условиях не так-то просто серьезно корродировать.

Успех на этом направлении пришел даже не к самой Northrop Grumman: как и многие американские компании «старого космоса», она не так уж много делает сама, предпочитая отдавать многие работы на аутсорсинг, а себе оставлять получение денег по контракту с NASA. Корпус для обоих модулей делала европейская Thales Alenia Space. Ранее та же компания делала модули для МКС, и в космос они попадали еще в штатном облике. К сожалению, пока ни Айзекман, ни СМИ не смогли раскрыть секрет, позволивший европейскому исполнителю добиться такого результата на сей раз.

Европейское космическое агентство попыталось ответить на этот вопрос, но из его отписки причины случившегося также неясны. Зато оно заявило, что коррозия на корпусах двух модулей «не является фактором, способным остановить I‑HAB, тот из двух модулей, что меньше пострадал от коррозии». Таким образом, был достигнут прецедент: впервые в истории Земли космическое агентство публично пришло к выводу, что в космос можно запускать обитаемые модули, подвергшиеся коррозии.

Окололунная станция в представлении художника. Бывший сотрудник NASA Роберт Зубрин описывал станцию как проект, подобный тем, за которые нацистских врачей когда-то вешали в Нюрнберге: станция не предлагала никаких новых возможностей для экспериментов, кроме тестирования выживания людей при 0,66 зивертов в год / © Wikimedia Commons

В то же время, нельзя свести все только к особенностям европейского космоса: американская Northrop Grumman не хочет нести ответственности за коррозию от своего поставщика. То есть сдав NASA негодный продукт, на котором планировала получить прибыль, не желает отвечать за его качество, так как это привело бы к дополнительным издержкам.

Отдельную ноту происходящему добавляет то, что этот же европейский поставщик делает и корпуса модулей для частной Axiom Space. Эта компания, кроме лунных скафандров, планирует еще и создание частных орбитальных станций на орбите. По информации СМИ, она также признала коррозию на том, что ей поставляет европейская Thales Alenia Space.

Придает делу интриги и попытка Thales Alenia Spacе защитить себя. Компания объявила, что подобная же история была при подготовке модулей для ныне летающей МКС. Несмотря на это, успокаивают ее представители, с МКС по-прежнему все хорошо. Такое неожиданное признание придает новый оборот к перспективам стареющей станции в смысле дальнейшего продления ее эксплуатации.

Стратегически происходящее позитивно для американской космической отрасли: чем меньшую часть ее техники будут делать подрядчики «старого космоса», тем надежнее она будет. Об этом недвусмысленно говорит печальный опыт сделанного «старым космосом» корабля Starliner, полет которого к МКС не так давно едва не закончился гибелью астронавтов. Дополнительно это снизит и затраты: за окололунную станцию раньше хотели в пару раз больше, чем SpaceX получит от NASA за высадку астронавтов на самой Луне.

Lumen
Lumen
2 часа назад
Европа никогда не отличалась достижениями в космической теме. Чего ещё можно было ожидать? Китай активно развивает космическую промышленность независимо от других стран и поставок материалов, в Америке много инвесторов и исследователей в этом плане. А в Европе все средства съедает НАТО и мигранты, а специалистов вечно не хватает, вот и результат. И тот факт, что в космосе нет воды, не спасает, ведь внутри в воздухе присутствует влажность. И если аппарат ржавеет снаружи, то изнутри будет то же самое. Более того, космический сплав очень устойчив коррозии, поэтому стоит задаться вопросом, из чего делали корпус и на что вообще рассчитывали.
Sam Dowson
Sam Dowson
7 часов назад
Коррозия под напряжением - на Земле нет невесомости, под действием гравитации конструкции из алюминия проседают и дают микротрещины, которые во влажном воздухе ещё больше "растрескиваются". Ещё при контакте с другими металлами возникает электрохимическая коррозия алюминия. В космосе нет ни влаги ни напряжения, поэтому "до сих пор" всё летает. Но вот марсоход весь облез - перхлорат в почве, микроскопические количества влаги и кислорода делают своё дело.
    Александр Березин
    Александр Березин
    7 часов назад
    Sam, внутри МКС постоянная влажность 50% при +22-24, а также постоянное накопление микротрещин. Причины последних в космосе -- постоянные многократные каждые сутки перепады температуры обшивки с -120°C до +120°C снаружи, постоянная тряска на станции, от гироскопов, тренажеров, корректировки орбиты и т.д., а также радиационное вспучивание обшивки (до конца полета шаттлов -- еще и атомарный кислород некоторую долю вносил). Так что с микротрещинами и влажностью там все хорошо. Несколько лет стабильных утечек в "Звезде" совсем не на пустом месте были. Основная причина облезания марсохода -- пыль и ветер, а вот коррозии там крайне мало. Т.к. почти нет влаги. а не постоянная влажность и температура амазонских джунглей, как внутри МКС.
