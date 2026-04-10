Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Международная экспедиция в составе 93 человек с 8 февраля 2026 года занимается изучением северо-западной части моря Уэдделла, где вдоль побережья Антарктического полуострова проходят глобальные океанические течения. В этом регионе в последние годы наблюдается отток льда и воды с шельфового ледника Ларсена, а также мощное таяние морского льда на континентальном шельфе.
Ученые ведут исследовательскую работу на борту ледокола «Поларштерн», принадлежащего Институту полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия).
Как сообщается в пресс-релизе института, в один из дней работу пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Ледокол направился в защищенное от ветра место у Жуэнвиль — крупнейшего острова одноименного архипелага, расположенного у северо-восточной оконечности Антарктического полуострова.
Каково же было всеобщее удивление, когда в точке, которая была обозначена на морских картах как опасная для судоходства зона, оказался небольшой остров. Вот как об этом рассказал один из участников экспедиции, специалист по подводному картографированию (батиметрии), Саймон Дройттер:
«Выглянув в окно, мы увидели „айсберг“, который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении мы решили, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в этом направлении. И стало все яснее и яснее, что перед нами остров».
Ледокол осторожно приблизился к неизвестному острову на расстояние 150 метров, обошел его и обследовал морское дно вокруг с помощью бортового многолучевого эхолота. Кроме того, остров сфотографировали с дрона, а затем полученные изображения проанализировали для получения модели его рельефа и измерения береговой линии.
Оказалось, что остров выступает из воды примерно на 16 метров, его длина составляет около 130 метров, а ширина — 50 метров. То есть он немного длиннее, чем «Поларштерн» с его 118 метрами, и примерно вдвое шире.
Специалисты пока не поняли, почему местоположение острова обозначено на морской карте как опасная зона и почему положение этой зоны на карте примерно на одну морскую милю отличается от фактического. На проанализированных спутниковых снимках остров совершенно незаметен, поскольку из-за ледяного покрова практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости от него.
В ближайших планах исследователей — присвоить вновь открытому острову название и внести его в официальный международный реестр. Затем команда опубликует точное местоположение острова, а также обеспечит добавление этой информации на международные морские карты и в другие базы данных.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
