Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Саудовская Аравия временно остановила строительство ключевого мегапроекта «Мукааб» (Mukaab) в Эр-Рияде — центрального элемента масштабной застройки New Murabba. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, власти приступили к переоценке финансовой целесообразности проекта и его стратегических ориентиров.

Рендер «Мукааба» / © NMDC

Пауза затронула один из самых амбициозных архитектурных замыслов, связанных с программой преобразований Vision 2030. Речь идет о здание с высотой, длиной и шириной 400 метров, которое станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле. Оно задумывалось как доминанта футуристического городского района. После завершения начальных земляных работ и устройства свайного фундамента дальнейшее строительство было остановлено — до пересмотра схем финансирования, сроков реализации и долгосрочной экономической отдачи.

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

Это решение отражает более широкий сдвиг в подходе Public Investment Fund (PIF) — суверенного фонда Саудовской Аравии объемом около 925 миллиардов долларов — в сторону проектов с более понятной краткосрочной окупаемостью и устойчивой финансовой моделью. По словам источников, пересмотр происходит на фоне бюджетного давления: текущие цены на нефть остаются ниже уровня, который позволял бы безболезненно финансировать все ранее анонсированные мегапроекты.

Изначально «Мукааб» планировался как многофункциональный комплекс с иммерсивными цифровыми пространствами, торговлей, гостиницами и зонами развлечений. Проект активно продвигался как глобальный символ архитектуры будущего — его внутренний объем, по заявлениям разработчиков, сопоставим с вместимостью «двадцати небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг».

Сам район New Murabba задуман как крупная многофункциональная городская среда с жилыми кварталами, культурными объектами, офисами и торговыми площадями. Несмотря на приостановку строительства самого куба, развитие прилегающей застройки, как ожидается, продолжится.

Первоначально завершение проекта планировалось примерно к 2030 году, однако сроки реализации New Murabba уже сдвинуты ближе к 2040-му — с учетом масштабов и сложности инициативы.

Приостановка «Мукааба» вписывается в более широкий пересмотр инвестиционной политики Саудовской Аравии. Вместо ускоренного продвижения сверхмасштабных проектов власти все чаще делают ставку на инициативы с более четкой коммерческой логикой либо напрямую связанные с крупными международными событиями и практическими инфраструктурными задачами. На этом фоне особенно показателен пересмотр мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия».