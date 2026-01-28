Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире
Саудовская Аравия временно остановила строительство ключевого мегапроекта «Мукааб» (Mukaab) в Эр-Рияде — центрального элемента масштабной застройки New Murabba. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, власти приступили к переоценке финансовой целесообразности проекта и его стратегических ориентиров.
Пауза затронула один из самых амбициозных архитектурных замыслов, связанных с программой преобразований Vision 2030. Речь идет о здание с высотой, длиной и шириной 400 метров, которое станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле. Оно задумывалось как доминанта футуристического городского района. После завершения начальных земляных работ и устройства свайного фундамента дальнейшее строительство было остановлено — до пересмотра схем финансирования, сроков реализации и долгосрочной экономической отдачи.
Это решение отражает более широкий сдвиг в подходе Public Investment Fund (PIF) — суверенного фонда Саудовской Аравии объемом около 925 миллиардов долларов — в сторону проектов с более понятной краткосрочной окупаемостью и устойчивой финансовой моделью. По словам источников, пересмотр происходит на фоне бюджетного давления: текущие цены на нефть остаются ниже уровня, который позволял бы безболезненно финансировать все ранее анонсированные мегапроекты.
Изначально «Мукааб» планировался как многофункциональный комплекс с иммерсивными цифровыми пространствами, торговлей, гостиницами и зонами развлечений. Проект активно продвигался как глобальный символ архитектуры будущего — его внутренний объем, по заявлениям разработчиков, сопоставим с вместимостью «двадцати небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг».
Сам район New Murabba задуман как крупная многофункциональная городская среда с жилыми кварталами, культурными объектами, офисами и торговыми площадями. Несмотря на приостановку строительства самого куба, развитие прилегающей застройки, как ожидается, продолжится.
Первоначально завершение проекта планировалось примерно к 2030 году, однако сроки реализации New Murabba уже сдвинуты ближе к 2040-му — с учетом масштабов и сложности инициативы.
Приостановка «Мукааба» вписывается в более широкий пересмотр инвестиционной политики Саудовской Аравии. Вместо ускоренного продвижения сверхмасштабных проектов власти все чаще делают ставку на инициативы с более четкой коммерческой логикой либо напрямую связанные с крупными международными событиями и практическими инфраструктурными задачами. На этом фоне особенно показателен пересмотр мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия».
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии