Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят
Как сообщило издание Financial Times, флагманский проект «Зеркальная линия» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана может быть существенно сокращен и переработан — обзор мегастройки подходит к завершению после многих лет задержек и перерасхода бюджета.
По словам источников, знакомых с ситуацией, принц Мухаммед, председатель Агентства развития территорий NEOM, теперь видит проект в значительно «меньшем масштабе». Это свидетельствует о том, что власти Эр-Рияда признают недостатки первоначальной, чрезвычайно амбициозного концепта, а также ошибок на раннем этапе строительства.
Территория NEOM простирается вдоль побережья Красного моря и занимает территорию, сопоставимую по площади с Бельгией. Его центральный элемент — 170-километровый город «Зеркальная линия» (The Line) — будет радикально сокращен. По словам источников, NEOM теперь может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.
Изменения происходят на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть. Одновременно Саудовская Аравия сталкивается с жесткими сроками и высокими затратами на подготовку к проведению международной выставки Expo в 2030 году и чемпионата мира по футболу в 2034 году.
В минувшую субботу Эр-Рияд объявил, что проект «Тройена» (Trojena), который также будет сокращен, больше не примет Азиатские зимние игры в запланированные сроки. По словам источника, архитекторы уже работают над переработкой концепта «Зеркальной линии», который и без того был значительно урезан, чтобы создать более «скромную» версию с использованием уже построенной за последние годы инфраструктуры.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Августа, 2014
Умные неандертальцы
28 Сентября, 2015
Пещеры всех людей
15 Июня, 2015
Научные парадоксы
23 Августа, 2014
Психологическое айкидо
2 Июня, 2017
Ионолеты: в небо на ионном ветре
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии