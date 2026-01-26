Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Как сообщило издание Financial Times, флагманский проект «Зеркальная линия» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана может быть существенно сокращен и переработан — обзор мегастройки подходит к завершению после многих лет задержек и перерасхода бюджета.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

По словам источников, знакомых с ситуацией, принц Мухаммед, председатель Агентства развития территорий NEOM, теперь видит проект в значительно «меньшем масштабе». Это свидетельствует о том, что власти Эр-Рияда признают недостатки первоначальной, чрезвычайно амбициозного концепта, а также ошибок на раннем этапе строительства.

Территория NEOM простирается вдоль побережья Красного моря и занимает территорию, сопоставимую по площади с Бельгией. Его центральный элемент — 170-километровый город «Зеркальная линия» (The Line) — будет радикально сокращен. По словам источников, NEOM теперь может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Изменения происходят на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть. Одновременно Саудовская Аравия сталкивается с жесткими сроками и высокими затратами на подготовку к проведению международной выставки Expo в 2030 году и чемпионата мира по футболу в 2034 году.

В минувшую субботу Эр-Рияд объявил, что проект «Тройена» (Trojena), который также будет сокращен, больше не примет Азиатские зимние игры в запланированные сроки. По словам источника, архитекторы уже работают над переработкой концепта «Зеркальной линии», который и без того был значительно урезан, чтобы создать более «скромную» версию с использованием уже построенной за последние годы инфраструктуры.