Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Вино — один из наиболее популярных алкогольных напитков. Однако в последние годы его популярность постепенно снижается. Хотя европейцы остаются основными потребителями вина, они все чаще отдают предпочтение более редким или безалкогольным напиткам.

Потребление вина в странах Европы / © Landgeist

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году крупнейшим потребителем вина в Европе была Франция с 54 литрами вина в год на человека. На втором месте расположилась Португалия, потребляющая 50 литров. На третьем месте оказалась Словения — 44 литра.

Испания — один из самых известных производителей вина — сильно отстает в его потреблении, отдавая предпочтение пиву. Как отмечают эксперты, спрос на вино постепенно снижается, как в Евросоюзе, так и во всем мире.

В 2023 году на страны Евросоюза пришлось 48% мирового потребления вина — около 107 миллионов гектолитров. По данным «Международной организации винограда и вина», это на 5% ниже среднего показателя за десять лет.

Эксперты отмечают, что люди стали пить меньше алкоголя. Раньше крепкие алкогольные напитки зачастую пили по особым случаям, а вино и пиво считались напитками на каждый день. Однако в последнее время потребители стали воспринимать вино как редкое угощение. Одновременно люди стали больше интересоваться тем, что раньше считалось нишевыми областями виноделия. Это, в том числе, органические и оранжевые вина.

Молодое поколение проявляет интерес к слабоалкогольным и безалкогольным винам. По данным исследования в Mintel, британцы в возрасте 20-24 лет вдвое реже покупают алкогольные напитки, чем представители старшего поколения. Одна из причин — приоритет здорового образа жизни. На этом фоне сильно растет спрос на безалкогольные напитки, в том числе, и вина.

В 2024 году тенденция сохранилась. Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) оценила мировое потребление вина в 214,2 миллиона гектолитров. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее. Согласно отчету, это может стать самым низким уровнем потребления вина с 1961 года. В организации объяснили это экономическими и геополитическими факторами, которые привели к росту инфляции и неопределенности. Также на потребление вина влияет изменение предпочтений образа жизни, развитие социальных привычек и смена поколений в потребительском поведении.