Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе
Вино — один из наиболее популярных алкогольных напитков. Однако в последние годы его популярность постепенно снижается. Хотя европейцы остаются основными потребителями вина, они все чаще отдают предпочтение более редким или безалкогольным напиткам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году крупнейшим потребителем вина в Европе была Франция с 54 литрами вина в год на человека. На втором месте расположилась Португалия, потребляющая 50 литров. На третьем месте оказалась Словения — 44 литра.
Испания — один из самых известных производителей вина — сильно отстает в его потреблении, отдавая предпочтение пиву. Как отмечают эксперты, спрос на вино постепенно снижается, как в Евросоюзе, так и во всем мире.
В 2023 году на страны Евросоюза пришлось 48% мирового потребления вина — около 107 миллионов гектолитров. По данным «Международной организации винограда и вина», это на 5% ниже среднего показателя за десять лет.
Эксперты отмечают, что люди стали пить меньше алкоголя. Раньше крепкие алкогольные напитки зачастую пили по особым случаям, а вино и пиво считались напитками на каждый день. Однако в последнее время потребители стали воспринимать вино как редкое угощение. Одновременно люди стали больше интересоваться тем, что раньше считалось нишевыми областями виноделия. Это, в том числе, органические и оранжевые вина.
Молодое поколение проявляет интерес к слабоалкогольным и безалкогольным винам. По данным исследования в Mintel, британцы в возрасте 20-24 лет вдвое реже покупают алкогольные напитки, чем представители старшего поколения. Одна из причин — приоритет здорового образа жизни. На этом фоне сильно растет спрос на безалкогольные напитки, в том числе, и вина.
В 2024 году тенденция сохранилась. Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) оценила мировое потребление вина в 214,2 миллиона гектолитров. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее. Согласно отчету, это может стать самым низким уровнем потребления вина с 1961 года. В организации объяснили это экономическими и геополитическими факторами, которые привели к росту инфляции и неопределенности. Также на потребление вина влияет изменение предпочтений образа жизни, развитие социальных привычек и смена поколений в потребительском поведении.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько солнц на радионебе: как астроном-любитель перевернул наш взгляд на Вселенную
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
Эйнштейн – плагиатор?
Психология выборов: управление толпой
Не коронавирус: что на самом деле вызвало аномальную смертность в Москве
Человек человеку — друг?
Есть ли будущее у штурмовиков?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии