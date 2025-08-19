Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Кембриджский словарь включили skibidi и delulu

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) официально включил более 6000 новых слов, в том числе популярный в социальных сетях сленг.

В Кембриджский словарь попали такие слова, как skibidi, delulu и tradwife. Там указаны не только их значения и произношение, но и примеры употребления. В редакции словаря признали, что эти слова, скорее всего, останутся в употреблении надолго.

«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом, фиксируя его в словаре невероятно увлекательно», — рассказал The Guardian Колин Макинтош (Colin McIntosh), руководитель лексической программы Cambridge Dictionary.

Skibidi употребляют во множестве значений, как позитивных, так и негативных. Его используют, чтобы сакцентировать внимание на каком-либо утверждении, часто без конкретного смысла. Это слово появилось благодаря вирусному анимационному сериалу Skibidi Toilet, созданному Алексеем Герасимовым.

Термин delulu изначально использовался в K-pop сообществе. Так обозначали людей, находящихся в парасоциальных отношениях со знаменитостями и рассчитывающих с ними встретиться. Словарь определяет delulu как «веру в то, что не является правдой или реальностью, только потому, что человек сам решил так думать.

Ещё одно слово — tradwife — сокращение от «традиционная жена». Так называют замужних женщин, публикующих в соцсетях контент о доме, готовке, быте и воспитании детей.

Broligarchy, образованное из слов «бро» и «олигархия», обозначает влиятельную группу мужчин, особенно в сфере бизнеса и технологий. Это слово использовали для описания таких людей, как Илон Маск, Джефф Безос, Сэм Альтман и Марк Цукерберг.