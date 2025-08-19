Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Кембриджский словарь включили skibidi и delulu
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) официально включил более 6000 новых слов, в том числе популярный в социальных сетях сленг.
В Кембриджский словарь попали такие слова, как skibidi, delulu и tradwife. Там указаны не только их значения и произношение, но и примеры употребления. В редакции словаря признали, что эти слова, скорее всего, останутся в употреблении надолго.
«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом, фиксируя его в словаре невероятно увлекательно», — рассказал The Guardian Колин Макинтош (Colin McIntosh), руководитель лексической программы Cambridge Dictionary.
Skibidi употребляют во множестве значений, как позитивных, так и негативных. Его используют, чтобы сакцентировать внимание на каком-либо утверждении, часто без конкретного смысла. Это слово появилось благодаря вирусному анимационному сериалу Skibidi Toilet, созданному Алексеем Герасимовым.
Термин delulu изначально использовался в K-pop сообществе. Так обозначали людей, находящихся в парасоциальных отношениях со знаменитостями и рассчитывающих с ними встретиться. Словарь определяет delulu как «веру в то, что не является правдой или реальностью, только потому, что человек сам решил так думать.
Ещё одно слово — tradwife — сокращение от «традиционная жена». Так называют замужних женщин, публикующих в соцсетях контент о доме, готовке, быте и воспитании детей.
Broligarchy, образованное из слов «бро» и «олигархия», обозначает влиятельную группу мужчин, особенно в сфере бизнеса и технологий. Это слово использовали для описания таких людей, как Илон Маск, Джефф Безос, Сэм Альтман и Марк Цукерберг.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.
Стресс, инфекции, вредные привычки матери — неблагоприятные факторы влияют на развитие нервной системы плода в утробе и могут привести к нарушениям когнитивных функций. Американские ученые исследовали, в частности, как отражается на развитии головного мозга малыша нестабильность доходов родителей.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
