Топ-10 глобальных рисков с 2020 по 2025 год

Понимание рисков помогает увидеть системные уязвимости современного мира. На инфографике представлены основные глобальные риски в период с 2020 по 2025 год.

Топ-10 глобальных рисков с 2020 по 2025 год / © Visual Capitalist, Voronoiapp

Рейтинг подготовила парижская международная страховая и инвестиционная группа AXA. Компания опросила 3 595 экспертов по управлению рисками из 57 стран.

По мнению экспертов, глобальное изменение климата — главный вызов, стоящий перед нашей планетой. Именно климатические риски доминировали в рейтинге на протяжении шести лет, лишь в 2020 году уступив место пандемии и инфекционным заболеваниям.

В 2025 году пандемия ушла из топ-10 глобальных рисков. Однако в рейтинге появился новый участник — демография, занимающая пока десятое место.

Среди основных рисков на протяжении шести лет стабильно лидируют кибербезопасность и геополитическая нестабильность. Энергетические риски, хотя и остаются в рейтинге, к 2025 году они опустились на восьмое место.

Искусственный интеллект попал в десятку в 2021 году. С 2023 года он стабильно держится на четвертой строчке. По мнению экспертов, главными рисками 2025 года также стали социальная напряженность, природные ресурсы и биоразнообразие, а также макроэкономика и финансовая стабильность.