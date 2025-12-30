Уведомления
Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет
Исследователи опровергли теорию о позднем появлении морских сверххищников, обнаружив в Австралии позвонки трехтонной акулы. Она конкурировала с морскими рептилиями задолго до того, как это считалось возможным.
Старые научные модели описывали историю акул как медленную «трофическую эскалацию»: мелкие рыбоядные виды постепенно увеличивались в размерах, пока не стали гигантами лишь около 100 миллионов лет назад. Предполагалось, что до этого момента вершину пищевой цепи и ниши «суперхищников» безраздельно занимали морские рептилии, а акулы играли второстепенные роли. Генетические и ископаемые данные указывали на поздний радиационный скачок, но новые находки выявили противоречие в этой хронологии.
Однако находка на побережье Северной территории Австралии (формация Дарвин) сломала эту стройную картину. Окаменелости указывали на присутствие гиганта в слоях возрастом 115 миллионов лет — в эпоху, когда акулам «полагалось» быть меньше. Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, изучили эти позвонки.
Чтобы восстановить по ним облик животного, команда собрала базу данных с измерениями сотен современных акул — от песчаных тигровых до белых. Ученые построили регрессионные модели, связывающие диаметр позвонка с длиной и массой тела. Им пришлось отсеять «шум»: из расчетов намеренно исключили акул-лисиц (Alopias), чей хвост занимает половину длины тела и искажает общую статистику. Дополнительно внутреннюю структуру древних позвонков просветили на томографе, сравнив плотность кальцификации с известными вымершими семействами.
Результаты моделирования доказали, что древние акулы достигали шести-восьми метров в длину и весили более трех тонн. Такие габариты позволили акулам занять экологические ниши высших хищников, которые ранее считались монополией крупнейших морских рептилий, таких как плиозавры. В частности, акулы стали прямыми конкурентами таких гигантов, как 11-метровый кронозавр. Древние родственники современных белых акул охотились на рыбу и водных четвероногих, успешно конкурируя с ящерами за доминирование в прибрежных и океанических водах.
Гигантизм оказался не поздним приобретением, а древней стратегией акул, позволившей им конкурировать с рептилиями мезозойских морей на миллионы лет раньше, чем предполагали ученые. Авторы статьи отметили, что в формации Дарвин обнаруживали только остатки морских ящеров среднего размера.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
