  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 декабря, 10:00
Максим Абдулаев
5

Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

❋ 3.9

Исследователи опровергли теорию о позднем появлении морских сверххищников, обнаружив в Австралии позвонки трехтонной акулы. Она конкурировала с морскими рептилиями задолго до того, как это считалось возможным.

Биология
Палеонтология
# акулы
# белая акула
# древние акулы
# мезозой
# меловой период
Восьмиметровая акула 115 миллионов лет назад в представлении художника / © Pollyanna von Knorring/Swedish Museum of Natural History via AP

Старые научные модели описывали историю акул как медленную «трофическую эскалацию»: мелкие рыбоядные виды постепенно увеличивались в размерах, пока не стали гигантами лишь около 100 миллионов лет назад. Предполагалось, что до этого момента вершину пищевой цепи и ниши «суперхищников» безраздельно занимали морские рептилии, а акулы играли второстепенные роли. Генетические и ископаемые данные указывали на поздний радиационный скачок, но новые находки выявили противоречие в этой хронологии.

Однако находка на побережье Северной территории Австралии (формация Дарвин) сломала эту стройную картину. Окаменелости указывали на присутствие гиганта в слоях возрастом 115 миллионов лет — в эпоху, когда акулам «полагалось» быть меньше. Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, изучили эти позвонки.

Чтобы восстановить по ним облик животного, команда собрала базу данных с измерениями сотен современных акул — от песчаных тигровых до белых. Ученые построили регрессионные модели, связывающие диаметр позвонка с длиной и массой тела. Им пришлось отсеять «шум»: из расчетов намеренно исключили акул-лисиц (Alopias), чей хвост занимает половину длины тела и искажает общую статистику. Дополнительно внутреннюю структуру древних позвонков просветили на томографе, сравнив плотность кальцификации с известными вымершими семействами.

Результаты моделирования доказали, что древние акулы достигали шести-восьми метров в длину и весили более трех тонн. Такие габариты позволили акулам занять экологические ниши высших хищников, которые ранее считались монополией крупнейших морских рептилий, таких как плиозавры. В частности, акулы стали прямыми конкурентами таких гигантов, как 11-метровый кронозавр. Древние родственники современных белых акул охотились на рыбу и водных четвероногих, успешно конкурируя с ящерами за доминирование в прибрежных и океанических водах.

Гигантизм оказался не поздним приобретением, а древней стратегией акул, позволившей им конкурировать с рептилиями мезозойских морей на миллионы лет раньше, чем предполагали ученые. Авторы статьи отметили, что в формации Дарвин обнаруживали только остатки морских ящеров среднего размера.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
45 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
Палеонтология
# акулы
# белая акула
# древние акулы
# мезозой
# меловой период
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
02 Янв
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
27 декабря, 10:10
Любовь С.

В другой планетной системе впервые зафиксировали следы разрушения комет 

Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# кометы
# околозвездный диск
# планеты
# спектральный анализ
# спектрограф
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30 декабря, 10:00

  2. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29 декабря, 20:27

  3. Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

    29 декабря, 16:35

  4. Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

    29 декабря, 14:48
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
10 минут назад
какая обидность: ай-я-яй-я-яй!...

Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира

Boris Vindur
29 минут назад
Руслан, Так и некто и не спорит, ярости много, мозгов мало. И конец бесславный . И индейцам пушки не дают.

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Николай Миллер
33 минуты назад
Алексей, имею ввиду некорректность названия самой статьи, и названия самого материала, на основе которого она написана. Если бы это был "список

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Руслан Каримов
47 минут назад
У Хогвардс было преимущество потому что - предоставила фанатам долгожданную возможность... Автору не понравилась игра? А другим что мешало

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Руслан Каримов
1 час назад
Сергей, согласен, как туда пролезла калда непонятно - аж 2 штуки! А вот киберпанк мог бы больше собрать, если бы не обосрался на старте.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Still mur
2 часа назад
Руслан, да нифуя она там не покажет, что-то может показать европа, в своем составе и то если хватит им ресурсов, они уже голодают там, сам ездил и

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Sergey Mmoris
2 часа назад
Иван, например, что? Во первых, никакого чистого энтузиазма не существует, а следовательно и бесплатных взломов.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

sergey sergeev
2 часа назад
Томатов, он писатель фантаст)

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

sergey sergeev
2 часа назад
Так как они работают? А? Сказочники! Передвигаются они у них ещё 🤣 От молекул они у них отталкиваются 🤦😂

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Александр Гранкин
3 часа назад
Ivan, если это указана температура батареи, то это очень жёсткие условия для электромобиль. В риальности до такого как правило не доходит.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Machine Shiny
4 часа назад
Instead of sudden spikes, Slice Master increases challenge through small adjustments. https://slice-master.co

В Турции обнаружили древнюю статую кабана в натуральную величину

Андрей Степанов
5 часов назад
Aleksandr, это не расцветка. Самолёт не покрашен. Желтое это загрунтованные алюминиевые сплавы, серое - углепластик и стеклопластик.

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

Константин Голубков
6 часов назад
Сергей,в месте прививки на коже держались прислоненные к ней металлические предметы.И люди прям удивлялись......... Фактически же прививки получили в

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Lumen
9 часов назад
Когда же они уже успокоятся со своими солнечными панелями... Срок службы ограничивается парой десятилетий. Потери энергии при передаче без

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Сергей Валерьевич
9 часов назад
А так всегда самые отбитые игры на первом месте, в гугал плее так же

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Антон Кучерук
10 часов назад
Animal Crossing живности добавили много, думаю за счёт допов вылезли ещё дальше. Elden кончено смачно скатился в трубу. Начал как сложная РПГ, сейчас часть

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Иван Колупаев
10 часов назад
Руслан,

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Иван Колупаев
10 часов назад
А лидер этого дела вот этот анимал чего-то там это хоть про что? Про остальные позиции рейтинга я хотя бы слышал а в некоторые даже играл. А это

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Руслан Грицкевич
10 часов назад
Elusive, Украина обгонит в разработках либо получит готовое изделие без капиталовложений. Будет вместо дорогих ракет ПВО которые не окупаются. Это

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Алексей Быков
10 часов назад
Радостно за поляков, печален (и непонятен) успех колды.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно