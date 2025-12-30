Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

Исследователи опровергли теорию о позднем появлении морских сверххищников, обнаружив в Австралии позвонки трехтонной акулы. Она конкурировала с морскими рептилиями задолго до того, как это считалось возможным.

Старые научные модели описывали историю акул как медленную «трофическую эскалацию»: мелкие рыбоядные виды постепенно увеличивались в размерах, пока не стали гигантами лишь около 100 миллионов лет назад. Предполагалось, что до этого момента вершину пищевой цепи и ниши «суперхищников» безраздельно занимали морские рептилии, а акулы играли второстепенные роли. Генетические и ископаемые данные указывали на поздний радиационный скачок, но новые находки выявили противоречие в этой хронологии.

Однако находка на побережье Северной территории Австралии (формация Дарвин) сломала эту стройную картину. Окаменелости указывали на присутствие гиганта в слоях возрастом 115 миллионов лет — в эпоху, когда акулам «полагалось» быть меньше. Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, изучили эти позвонки.

Чтобы восстановить по ним облик животного, команда собрала базу данных с измерениями сотен современных акул — от песчаных тигровых до белых. Ученые построили регрессионные модели, связывающие диаметр позвонка с длиной и массой тела. Им пришлось отсеять «шум»: из расчетов намеренно исключили акул-лисиц (Alopias), чей хвост занимает половину длины тела и искажает общую статистику. Дополнительно внутреннюю структуру древних позвонков просветили на томографе, сравнив плотность кальцификации с известными вымершими семействами.

Результаты моделирования доказали, что древние акулы достигали шести-восьми метров в длину и весили более трех тонн. Такие габариты позволили акулам занять экологические ниши высших хищников, которые ранее считались монополией крупнейших морских рептилий, таких как плиозавры. В частности, акулы стали прямыми конкурентами таких гигантов, как 11-метровый кронозавр. Древние родственники современных белых акул охотились на рыбу и водных четвероногих, успешно конкурируя с ящерами за доминирование в прибрежных и океанических водах.

Гигантизм оказался не поздним приобретением, а древней стратегией акул, позволившей им конкурировать с рептилиями мезозойских морей на миллионы лет раньше, чем предполагали ученые. Авторы статьи отметили, что в формации Дарвин обнаруживали только остатки морских ящеров среднего размера.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 45 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.