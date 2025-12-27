Уведомления
В другой планетной системе впервые зафиксировали следы разрушения комет
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
В состоящих из газа и пыли околозвездных дисках, оставшихся после рождения светил, начинается сложный и многоступенчатый процесс — формирование планет. Со временем, когда частицы пыли слипаются, образуя каменистые и ледяные тела, их столкновения формируют области, в которых могут образоваться каменистые землеподобные миры.
До сих пор считалось, что на поздних этапах эволюции планетных систем такие области почти полностью лишаются газа, однако результаты нового исследования, опубликованного на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что это не так. Выяснилось, что столкновения комет, выделение газа и химические реакции продолжаются даже в «зрелых» планетных системах.
К такому выводу исследовательская группа под руководством Сисеро Лю (Cicero X. Lu) из Национальной лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США (NOIRLab) пришла, наблюдая за молодой звездой HD 131488 в созвездии Центавра с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Установленный на его борту инфракрасный спектрограф NIRSpec впервые зафиксировал спектральные линии монооксида углерода в обломочном диске светила — области, где могут формироваться землеподобные миры.
Спектральный анализ выявил характерные линии CO, а его температура превысила 726 градусов Цельсия. Такой нагрев возможен лишь под воздействием мощного ультрафиолетового излучения звезды: молекулы монооксида углерода в этой области возбуждались за счет ультрафиолетовой флуоресценции — то есть поглощали энергию света и переизлучали ее в инфракрасном диапазоне.
Таким образом, астрономы впервые доказали существование «теплого» флуоресцентного газа в обломочном диске вокруг звезды. Ранее считалось, что подобные диски состоят преимущественно из пыли и холодного газа. Источником CO ученые назвали кометы и ледяные тела, которые сталкиваются и испаряются вблизи светила. Именно такие процессы, судя по всему, играют ведущую роль в переносе воды и органических веществ на молодые планеты, формируя условия, схожие с ранней Землей.
Открытие, по мнению авторов, стало очередным напоминанием уникальных способностей «Уэбба»: эта космическая обсерватория не только наблюдает древние галактики, но заглядывает в прошлое звездных систем, помогая понять, как именно формируются и эволюционируют потенциально обитаемые планеты земного типа.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В современном рельсовом транспорте каждый цикл разгона и торможения напрямую зависит от большого количества энергии. И если набор скорости потребляет мощность, то торможение, наоборот, производит ее в избытке. Проблема в том, что значительная часть этой энергии пропадает впустую, буквально сгорая при нагреве контактной сети и тормозных систем. Но уже есть электрохимические и емкостные накопители энергии, которые могут собирать, хранить и возвращать в сеть драгоценные киловатт-часы, делая транспорт одновременно дешевле и экологичнее. Как предполагают белорусские инженеры, в перспективе подобные накопители станут одним из ключевых элементов энергоэффективной транспортной инфраструктуры uST.
Оказалось, именно внешний слой определяет форму корня растения и его механические свойства. Это открытие позволит ученым лучше адаптировать сельскохозяйственные культуры к сложным почвам.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
