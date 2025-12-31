Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации
Нефть по-прежнему остается одним из самых стратегически важных ресурсов мировой экономики. Она приводит в движение транспортные системы, лежит в основе промышленного производства и продолжает формировать геополитику и торговые потоки. Несмотря на рост возобновляемой энергетики, нефть все еще играет доминирующую роль в обеспечении глобальных энергетических потребностей.
В данной визуализации страны ранжированы по объему доказанных запасов нефти по состоянию на конец 2025 года. Источником данных послужил Annual Statistical Bulletin 2025 Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Показатели отражают доказанные запасы нефти и приведены в миллиардах баррелей. В статистику включены как традиционная сырая нефть, так и битуминозные (нефтяные) пески.
Первое место занимает Венесуэла с оценочными запасами в 303 миллиарда баррелей. Однако превратить этот колоссальный ресурс в экономическое и геополитическое влияние стране удается с трудом: продолжающиеся санкции США, а также недавние изъятия венесуэльских нефтяных поставок при администрации Трампа существенно ограничивают возможности правительства Николаса Мадуро по экспорту нефти и полноценной монетизации своих запасов.
На втором месте следует Саудовская Аравия с 267 миллиардами баррелей. Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку.
Значительная часть крупнейших мировых запасов нефти сосредоточена у стран — членов ОПЕК, прежде всего на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты формируют основу доминирования этого региона.
Эти государства выигрывают за счет низких издержек добычи и крупных, легко доступных месторождений. В результате ближневосточные производители, как ожидается, останутся ключевыми поставщиками нефти даже на фоне замедления роста мирового спроса.
Среди стран, не входящих в ОПЕК, особенно выделяется Канада, занимающая четвертое место в мире с запасами в 163 миллиарда баррелей. Основная часть канадских резервов приходится на нефтяные пески — источник нефти, добыча которого обходится дороже и сопровождается более высоким углеродным следом. Россия и Соединенные Штаты также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти.
