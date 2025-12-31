  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
31 декабря, 08:01
Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Нефть по-прежнему остается одним из самых стратегически важных ресурсов мировой экономики. Она приводит в движение транспортные системы, лежит в основе промышленного производства и продолжает формировать геополитику и торговые потоки. Несмотря на рост возобновляемой энергетики, нефть все еще играет доминирующую роль в обеспечении глобальных энергетических потребностей.

# инфографика
# нефть
# статистика
# энергетика
Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации / © Visual Capitalist
Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации / © Visual Capitalist

В данной визуализации страны ранжированы по объему доказанных запасов нефти по состоянию на конец 2025 года. Источником данных послужил Annual Statistical Bulletin 2025 Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Показатели отражают доказанные запасы нефти и приведены в миллиардах баррелей. В статистику включены как традиционная сырая нефть, так и битуминозные (нефтяные) пески.

Первое место занимает Венесуэла с оценочными запасами в 303 миллиарда баррелей. Однако превратить этот колоссальный ресурс в экономическое и геополитическое влияние стране удается с трудом: продолжающиеся санкции США, а также недавние изъятия венесуэльских нефтяных поставок при администрации Трампа существенно ограничивают возможности правительства Николаса Мадуро по экспорту нефти и полноценной монетизации своих запасов.

На втором месте следует Саудовская Аравия с 267 миллиардами баррелей. Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку.

Значительная часть крупнейших мировых запасов нефти сосредоточена у стран — членов ОПЕК, прежде всего на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты формируют основу доминирования этого региона.

Эти государства выигрывают за счет низких издержек добычи и крупных, легко доступных месторождений. В результате ближневосточные производители, как ожидается, останутся ключевыми поставщиками нефти даже на фоне замедления роста мирового спроса.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, особенно выделяется Канада, занимающая четвертое место в мире с запасами в 163 миллиарда баррелей. Основная часть канадских резервов приходится на нефтяные пески — источник нефти, добыча которого обходится дороже и сопровождается более высоким углеродным следом. Россия и Соединенные Штаты также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти.

На мой взгляд, тут сразу же бросаются в глаза 2 несоответствия: 1) В США помимо сланцевой нефти никакой другой нет (т.е. там её 0В баррелей). В других странах запасы сланцевой нефти даже в расчет не берутся, хотя совокупные залежи её оцениваются порой выше всей "традиционной" нефти. Если в графику включалась бы и сланцевая нефть в странах, то вряд ли США вошла даже в 20-ку по запасам. 2) При добыче сланцевой нефти методом гидроразрыва пластов углеродный след (через утечки метана и попутного газа) скорее всего больше, чем от хвостохранилищ битумных песков. Где-то тут была информация, что в некоторых штатах даже есть запрет на измерение концентрации метана в воздухе, чтобы "не позориться".
На мой взгляд, тут сразу же бросаются в глаза 2 несоответствия: 1) В США помимо сланцевой нефти никакой другой нет (т.е. там её 0В баррелей). В других

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

