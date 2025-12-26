Уведомления
Биоинженеры восстановили блуждающий нерв минипигу, чтобы спасти сердце от старения
Биоразлагаемый имплантат, которым ученые заместили минипигу разрушенный ими же ранее блуждающий нерв, стал каналом для новых нервных клеток. Сердце смогло заново принять сигналы мозга. Восстановление иннервации уберегло сердечную мышцу от опасного рубцевания и вернуло способность эффективно перекачивать кровь. Новая технология может значительно улучшить восстановление людей после операций на сердце.
Сердце и мозг постоянно обмениваются информацией. Главную роль в этом диалоге играет правый блуждающий нерв. Он действует как магистраль управления: регулирует ритм, контролирует воспаление и защищает клетки миокарда от перегрузок. Пока эта связь работает, орган эффективно адаптируется к стрессу и остается функциональным.
Ситуация меняется, когда пациенту требуется сложная операция на грудной клетке, например пересадка сердца или удаление опухоли. Чтобы получить доступ к органу, хирурги часто вынуждены пересекать нервные волокна. Сердце оказывается в изоляции: продолжает биться, но теряет внешнее управление. Такое состояние называют вегетативным дисбалансом. Без команд от нервной системы ткани начинают испытывать окислительный стресс — главный фактор старения.
Потеря контроля запускает цепную реакцию. На месте погибших рабочих клеток сердца разрастается жесткая соединительная ткань. Развивается фиброз, орган теряет эластичность и быстрее изнашивается. Со временем это приводит к сердечной недостаточности, даже если сама операция прошла технически идеально. Долгое время врачи умели чинить анатомию сердца, но не могли восстановить его «проводку».
В новом исследовании, вышедшем в журнале Science Translational Medicine, ученые объединили знания экспериментальной медицины и биоинженерии, чтобы создать методику для регенерации пересеченных нервов. Для проверки технологии авторы выбрали карликовых домашних свиней, минипигов, так как их сердечно-сосудистая система во многом повторяет человеческую.
Животным провели процедуру, имитирующую травму при трансплантации: перерезали правый блуждающий нерв. Затем, чтобы соединить разорванные концы, хирурги установили трубку из биоразлагаемого материала — смеси хитозана и поликапролактона. Она стала каркасом, который направил рост новых нервных волокон в нужную сторону.
Устройство сработало как туннель для регенерации. Сквозь проводник проросло примерно 20% нервных пучков. Этого хватило, чтобы восстановить передачу сигналов. Парасимпатические волокна вновь пронизали сердечную мышцу, вернув ей способность реагировать на команды мозга. Сам имплант со временем растворился, выполнив свою функцию.
Возобновление связи дало мощный терапевтический эффект. У свиней с восстановленным нервом уровень окислительного стресса в клетках снизился до нормы. Сердечная мышца осталась эластичной и живой, без признаков интерстициального фиброза, который поразил органы животных из контрольной группы.
Функциональные тесты подтвердили успех на механическом уровне. Сердца минипигов с имплантом сохранили правильную геометрию сокращений. Врачи не обнаружили диссинхронии — состояния, когда разные участки желудочков двигаются несогласованно. Насосная функция органа не пострадала, что доказало: правый блуждающий нерв действительно работает как хранитель молодости сердца.
Разработка меняет подход к кардиоторакальной хирургии. Теперь врачи получили инструмент, чтобы не просто лечить последствия, а предотвращать их. Восстановление нервных связей прямо во время операции защитит сердце от быстрого дряхления, снизит риск осложнений и продлит жизнь пациентам.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
