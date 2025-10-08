Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Журналист выделил новый тип ученых в индустрии ИИ

В эссе для издания Wall Street Journal журналист Дэвид А. Прайс (David A. Price) рассказал о нескольких типах исследователей и разработчиков ИИ.

Ричард Саттон / © Getty Images

«Раньше я думал о лидерах и исследователях ИИ как о двух лагерях: с одной стороны — оптимисты, считавшие, что несложно «согласовать» модели ИИ с интересами человека, с другой — пессимисты, желавшие сделать паузу, прежде чем сверхразумные ИИ уничтожат нас», — пишет Прайс.

Однако теперь появился третий тип людей, который спрашивает: «В чем собственно проблема?». Их философия, по сути, сводится к тому: пусть передовые формы искусственной жизни развиваются свободно — если они превзойдут людей, что ж, так тому и быть.

Прайс назвал их «веселыми апокалиптиками», у которых есть влиятельный сторонник — Ричард Саттон, один из ведущих исследователей в области ИИ и лауреат премии Тьюринга прошлого года, самой престижной награды в информатике.

Саттон утверждает, что в человечестве нет ничего «священного». Большинство видов вымирают, и люди — не исключение. Саттон — уважаемая фигура в области ИИ, но он не руководит крупными технологическими компаниями и не проектирует их модели ИИ.

Чтобы заглянуть за кулисы, автор обратился к Джарону Ланиеру, основателю VR-технологий и известному критику Силиконовой долины. По его словам, многие исследователи ИИ жалуются, что люди слишком привязаны к человеческому виду.

Еще одним сторонником может быть сооснователь Google Ларри Пейдж. На дне рождения Илона Маска в 2015 году он, по воспоминаниям профессора Макса Тегмарка, заявил, что «цифровая жизнь — это естественный и желательный следующий шаг» в «космической эволюции».

Некоторые сторонники еще более откровенны. Например, предприниматель в области ИИ Дэниел Фаджелла считает, что целью разработки технологий должно быть создание «достойного преемника человечества»