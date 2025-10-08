Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Журналист выделил новый тип ученых в индустрии ИИ
В эссе для издания Wall Street Journal журналист Дэвид А. Прайс (David A. Price) рассказал о нескольких типах исследователей и разработчиков ИИ.
«Раньше я думал о лидерах и исследователях ИИ как о двух лагерях: с одной стороны — оптимисты, считавшие, что несложно «согласовать» модели ИИ с интересами человека, с другой — пессимисты, желавшие сделать паузу, прежде чем сверхразумные ИИ уничтожат нас», — пишет Прайс.
Однако теперь появился третий тип людей, который спрашивает: «В чем собственно проблема?». Их философия, по сути, сводится к тому: пусть передовые формы искусственной жизни развиваются свободно — если они превзойдут людей, что ж, так тому и быть.
Прайс назвал их «веселыми апокалиптиками», у которых есть влиятельный сторонник — Ричард Саттон, один из ведущих исследователей в области ИИ и лауреат премии Тьюринга прошлого года, самой престижной награды в информатике.
Саттон утверждает, что в человечестве нет ничего «священного». Большинство видов вымирают, и люди — не исключение. Саттон — уважаемая фигура в области ИИ, но он не руководит крупными технологическими компаниями и не проектирует их модели ИИ.
Чтобы заглянуть за кулисы, автор обратился к Джарону Ланиеру, основателю VR-технологий и известному критику Силиконовой долины. По его словам, многие исследователи ИИ жалуются, что люди слишком привязаны к человеческому виду.
Еще одним сторонником может быть сооснователь Google Ларри Пейдж. На дне рождения Илона Маска в 2015 году он, по воспоминаниям профессора Макса Тегмарка, заявил, что «цифровая жизнь — это естественный и желательный следующий шаг» в «космической эволюции».
Некоторые сторонники еще более откровенны. Например, предприниматель в области ИИ Дэниел Фаджелла считает, что целью разработки технологий должно быть создание «достойного преемника человечества»
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
