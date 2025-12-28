Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Эксперимент с переселением лабораторных мышей из клеток в просторные, но огражденные вольеры, имитирующие естественные условия, показал, что всего за неделю жизни «на воле» животные избавились от тревоги. Открытие может привести к лучшему пониманию и лечению тревожных расстройств у людей.

Поскольку жизнь лабораторных мышей проходит в одинаковых условиях — без ветра, запахов, хруста травы под лапками и смены дня и ночи — «переезд» в большой вольер с травой, землей и укрытиями в корне меняет их поведение. Животные начинают исследовать пространство, рыть норы, карабкаться, замирать, прислушиваться и по-новому взаимодействовать друг с другом.

Чтобы понять, как такие «полевые каникулы» влияют на эмоциональное состояние зверьков, исследовательская группа под руководством Майкла Шихена (Michael J. Sheehan) и Мэттью Зиппла (Matthew N. Zipple) из Корнеллского университета, разделила 88 взрослых особей породы C57BL/6J — одной из наиболее распространенных линий инбредных мышей — на две группы. В первую вошли 36 животных, содержавшихся в стандартных лабораторных условиях, а во вторую — 44 «одичавшие» мыши, которых переселили в большие вольеры площадью около 450 квадратных метров. Там зверьки могли искать еду, прятаться и взаимодействовать с другими особями.

Затем ученые провели классический эксперимент, поместив животных в приподнятый крестообразный лабиринт — установку с двумя открытыми и двумя закрытыми рукавами, установленную на высоте около одного метра. Поскольку мыши инстинктивно боятся открытых пространств, после первого испытания начинают избегать открытых участков, демонстрируя тревогу.

Однако «одичавшие» мыши вели себя иначе. После семи дней, проведенных в естественной среде, их тревожность практически исчезла — животные свободно исследовали открытые участки и проводили в них столько же времени, сколько и в начале эксперимента. Более того, мыши, которые уже несколько раз проходили через лабиринт и демонстрировали выраженную тревожность, полностью избавились от страха после недели жизни в вольере.

Выяснилось, что простое изменение среды существенно повлияло на эмоциональное состояние животных: жизнь в более сложных и изменчивых условиях позволила зверькам самостоятельно взаимодействовать с миром, подарила чувство контроля и возможность влиять на исход событий. Таким образом, переселение лабораторных мышей в условия, близкие к естественной среде обитания, предотвратило развитие тревожности и обернуло ее симптомы вспять.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, перекликаются с психологическими исследованиями у людей: чем шире диапазон жизненного опыта, тем ниже уровень тревожности и больше уверенности. Люди, как и мыши, нуждаются в разнообразии стимулов и возможности действовать самостоятельно.

«Изоляция, однообразие и стерильность современной жизни могут быть одной из причин роста тревожных расстройств у детей и подростков», — отметили авторы статьи.

Тем не менее вопрос о том, насколько достоверны выводы, полученные на животных, которые всю жизнь провели в лабораторных условиях, остается открытым. Понять, можно ли считать «мышиную тревожность» артефактом среды и выяснить, сколько времени нужно мышам для восстановления нормального поведения, а также как на него влияют возраст и индивидуальные особенности, позволят дальнейшие исследования.

Любовь С. 307 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.