Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»
Эксперимент с переселением лабораторных мышей из клеток в просторные, но огражденные вольеры, имитирующие естественные условия, показал, что всего за неделю жизни «на воле» животные избавились от тревоги. Открытие может привести к лучшему пониманию и лечению тревожных расстройств у людей.
Поскольку жизнь лабораторных мышей проходит в одинаковых условиях — без ветра, запахов, хруста травы под лапками и смены дня и ночи — «переезд» в большой вольер с травой, землей и укрытиями в корне меняет их поведение. Животные начинают исследовать пространство, рыть норы, карабкаться, замирать, прислушиваться и по-новому взаимодействовать друг с другом.
Чтобы понять, как такие «полевые каникулы» влияют на эмоциональное состояние зверьков, исследовательская группа под руководством Майкла Шихена (Michael J. Sheehan) и Мэттью Зиппла (Matthew N. Zipple) из Корнеллского университета, разделила 88 взрослых особей породы C57BL/6J — одной из наиболее распространенных линий инбредных мышей — на две группы. В первую вошли 36 животных, содержавшихся в стандартных лабораторных условиях, а во вторую — 44 «одичавшие» мыши, которых переселили в большие вольеры площадью около 450 квадратных метров. Там зверьки могли искать еду, прятаться и взаимодействовать с другими особями.
Затем ученые провели классический эксперимент, поместив животных в приподнятый крестообразный лабиринт — установку с двумя открытыми и двумя закрытыми рукавами, установленную на высоте около одного метра. Поскольку мыши инстинктивно боятся открытых пространств, после первого испытания начинают избегать открытых участков, демонстрируя тревогу.
Однако «одичавшие» мыши вели себя иначе. После семи дней, проведенных в естественной среде, их тревожность практически исчезла — животные свободно исследовали открытые участки и проводили в них столько же времени, сколько и в начале эксперимента. Более того, мыши, которые уже несколько раз проходили через лабиринт и демонстрировали выраженную тревожность, полностью избавились от страха после недели жизни в вольере.
Выяснилось, что простое изменение среды существенно повлияло на эмоциональное состояние животных: жизнь в более сложных и изменчивых условиях позволила зверькам самостоятельно взаимодействовать с миром, подарила чувство контроля и возможность влиять на исход событий. Таким образом, переселение лабораторных мышей в условия, близкие к естественной среде обитания, предотвратило развитие тревожности и обернуло ее симптомы вспять.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, перекликаются с психологическими исследованиями у людей: чем шире диапазон жизненного опыта, тем ниже уровень тревожности и больше уверенности. Люди, как и мыши, нуждаются в разнообразии стимулов и возможности действовать самостоятельно.
«Изоляция, однообразие и стерильность современной жизни могут быть одной из причин роста тревожных расстройств у детей и подростков», — отметили авторы статьи.
Тем не менее вопрос о том, насколько достоверны выводы, полученные на животных, которые всю жизнь провели в лабораторных условиях, остается открытым. Понять, можно ли считать «мышиную тревожность» артефактом среды и выяснить, сколько времени нужно мышам для восстановления нормального поведения, а также как на него влияют возраст и индивидуальные особенности, позволят дальнейшие исследования.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
