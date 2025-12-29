Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет

С 2020 года на всех крупных платформах выходили блокбастеры в самых разных жанрах — от уютных симуляторов жизни до масштабных ролевых игр с открытым миром.

Рейтинг: самые продаваемые видеоигры за последние пять лет / © Visual Capitalist

Новая инфографика, представленная выше, ранжирует самые продаваемые видеоигры с 2020 по 2025 год по мировым продажам копий, используя данные Video Game Sales Wiki (Fandom).

На вершине рейтинга с 48,2 миллиона проданных копий уверенно держится Animal Crossing: New Horizons.

Игра вышла 20 марта 2020 года, как раз в тот момент, когда многие страны начали вводить локдауны из-за пандемии COVID-19. Поэтому новая часть серии Animal Crossing стала идеальным способом провести время в условиях глобальной неопределенности и ограниченной активности.

На втором месте — Hogwarts Legacy с 34 миллионами проданных копий, что создает внушительный разрыв между первым и вторым местом — 14,2 миллиона копий. У Hogwarts Legacy было преимущество, так как она связана с одной из самых известных мировых франшиз — Гарри Поттером, и предоставила фанатам долгожданный опыт исследования волшебного открытого мира.

После этого позиции в топе становятся гораздо плотнее: сразу четыре игры достигли отметки 30 миллионов копий — Elden Ring, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Vanguard.

Многие игры из списка бестселлеров принадлежат к узнаваемым франшизам Nintendo. Шесть игр Nintendo вошли в топ-20 самых продаваемых с 2020 года, подтверждая ее статус лидера разработки и издательства в игровой индустрии.

В сумме эти шесть игр продались тиражом в 144,7 миллиона копий, и ни один другой издатель или разработчик не приблизился к такому результату.

Постоянное совершенствование проверенных франшиз, таких как Pokemon, Super Mario Bros. и The Legend of Zelda, остается успешной стратегией: компания продолжает выпускать хиты в разных жанрах.

С учетом успешных продаж консоли Nintendo Switch 2 с момента ее запуска в июне 2025 года, доминирование Nintendo на рынке в ближайшее время, похоже, не ослабеет.