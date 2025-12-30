Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Готовность партнера защитить от потенциальной физической опасности посчитали основным фактором привлекательности, показало исследование

Исследование показало, что готовность потенциального партнера защитить человека от физической опасности — один из важнейших факторов привлекательности. Такая готовность оказалась важнее физической силы.

Кадр из фильма «Хилер» / © KBS2

На протяжении истории человечества физическое насилие со стороны других людей представляло серьезную угрозу для жизни. Эволюционная психология предполагает, что у людей могли выработаться предпочтения к партнерам, готовым защитить физически.

Ученые в своих исследованиях, посвященных выбору партнера, часто делали акцент на физической силе. Однако физическая мощь и готовность ее использовать — разные качества. Не все физически сильные люди готовы вмешиваться в случае опасных ситуаций. При этом менее мощные люди иногда готовы защитить других, даже рискуя собой.

Авторы исследования, опубликованного в Evolution and Human Behavior, решили выяснить, достаточно ли человеку готовности противостоять опасности, чтобы повысить свою привлекательность как друга или партнера.

Исследовательская группа провела серию из семи экспериментов с участием 4 508 взрослых жителей США, набиранных через платформу Amazon Mechanical Turk. Участники читали подробные сценарии и должны были представить, что находятся с другим человеком — партнером на романтическом свидании или с другом.

В экспериментах использовался сценарий, во время которого участник и его спутник покидали ресторан. В этот момент к ним подходил пьяный агрессор, который пытался ударить участника. Исследователи систематически меняли реакцию партнера на угрозу.

По одному из сценариев, спутник замечал опасность и защищал участника. По другому сценарию партнер видел угрозу, но оставлял участника без защиты. Также исследователи добавили контрольную ситуацию, когда партнер не успевал вовремя заметить угрозу. Исследователи меняли описание физической силы партнера: слабее среднего, среднего уровня или сильнее среднего.

Понимание, что партнер готов защитить в случае опасности, значительно повышало его уровень привлекательности как романтического партнера или друга. Этот эффект сохранялся вне зависимости от описанной физической силы спутника. Как показало исследование, готовность защитить — высоко ценимая черта сама по себе. Уровень привлекательности партнеров, которые не вмешивались во время угрозы, значительно снизился по сравнению с контрольным сценарием.

Исследователи также обнаружили закономерности, связанные с полом партнеров. Мужчина, который отказался защитить в случае опасности, резко терял привлекательность в глазах женщин. Для мужчин уровень привлекательности женщин, избегающих угрозу, также понижался. Однако мужчины относились к этому снисходительнее.

Ученые также изучили, как на привлекательность влияет физическая сила. Женщины вначале отдавали предпочтение более сильным мужчинам. Исследование показало, что женщины считали, что более сильные мужчины скорее будут готовы их защитить. Однако оказалось, что сила становилась менее привлекательной, нежели готовность защитить.

Даже если партнер вступал в конфликт, но не побеждал, высокий уровень его привлекательности сохранялся. Сама попытка защитить уже была значимым фактором. Ученые также предложили сценарий, при котором агрессор причинял вред участнику, одолев партнера. Даже в этом случае партнер казался более привлекательным, чем отказавшийся защищать.

Ученые также сравнили, насколько готовность защитить важна для друга и партнера. Результаты показали, что это — важное качество в обоих случаях, но к потенциальным партнерам женщины предъявляли более жесткие требования.

Авторы отметили, что исследование имеет ряд ограничений. Они проводили анализ на основании реакции на сценарии, а не на реальных ситуациях. Кроме того, в выборку вошли участники из США, где уровень насилия относительно низкий. Исследователи не знают, как изменятся предпочтения в обществах с более высоким уровнем опасности.