Машины поумнеют: ИИ поможет беспилотным авто в реальном времени распознавать потерю управляемости
Современные электромобили и автомобили все в большей степени полагаются на программное обеспечение, обеспечивающее их устойчивость, эффективность и безопасность.
По мере того как машины берут на себя все больше функций автоматизированного управления, им приходится интерпретировать сложные дорожные условия быстрее и точнее, чем это способен сделать человек. Этот вызов заставляет инженеров пересматривать сами принципы того, как транспортное средство «понимает» собственное движение.
Современные системы управления зависят от точного знания текущего состояния автомобиля — его скорости, ускорений и траектории. Даже незначительные ошибки могут повлиять на работу тормозов, рулевого управления и систем стабилизации. В автономных системах такие погрешности быстро накапливаются и могут привести к серьезным последствиям. Поэтому инженеры рассматривают оценку состояния автомобиля как одну из ключевых основ будущей мобильности.
Исследовательская группа под руководством профессора Канхена Нама из Научно-технического института Тэгу Кенбук (Южная Корея) предложила новое решение этой задачи. Ученые разработали систему оценки состояния автомобиля на основе физического искусственного интеллекта, способную отслеживать поведение машины в реальном времени.
Система ориентирована на оценку параметров движения, которые невозможно измерить напрямую с помощью датчиков. Одним из важнейших таких параметров является угол бокового скольжения — величина, показывающая, насколько автомобиль уходит вбок при поворотах или движении по покрытиям с низким коэффициентом сцепления.
Боковое скольжение играет ключевую роль в устойчивости автомобиля. Если водитель или автоматическая система не распознают его на ранней стадии, системы управления могут отреагировать слишком поздно.
Традиционные методы оценки сталкиваются с серьезными трудностями, поскольку поведение шин постоянно меняется. Дополнительные сложности создают тип дорожного покрытия и скорость движения, что выводит реальные условия за рамки предположений классических моделей.
Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи разработали гибридную систему оценки, объединяющую физические модели автомобиля и методы искусственного интеллекта. Вместо того чтобы заменять физику, ИИ усиливает ее за счет обучения на данных.
В основе подхода лежит сочетание физической модели шин с ИИ-регрессией. В систему непрерывно поступают данные датчиков, измеряющих боковую силу, действующую на шины. Это позволяет модели адаптироваться к нелинейному поведению шин и изменяющимся условиям окружающей среды.
Ключевым элементом системы стал наблюдатель на базе несмещенного фильтра Калмана, интегрированный с гауссовской регрессией процессов. Фильтр Калмана обеспечивает физическую согласованность модели, а компонент искусственного интеллекта добавляет гибкость и способность к обучению.
Вместе эти элементы позволяют значительно быстрее и точнее оценивать состояние автомобиля по сравнению с традиционными методами.
Исследователи проверили систему на реальной платформе электромобиля. Испытания проводились на разных типах дорожного покрытия, при различных скоростях и в разнообразных сценариях прохождения поворотов. Во всех условиях система демонстрировала высокую и стабильную точность. Инженеры посчитали такую надежность критически важной для внедрения технологии в серийные автомобили.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
