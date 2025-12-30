  • Добавить в закладки
30 декабря, 12:18
Илья Гриднев
Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

Компьютерное моделирование показало, что комета из китайских хроник 5 года до нашей эры могла визуально зависнуть над Иудеей благодаря синхронизации с вращением Земли. Это дает физическое объяснение библейскому описанию остановившейся звезды, хотя отсутствие упоминаний о таком ярком объекте в римских летописях ставит гипотезу под сомнение.

Картина «Three Wise Men» by Henry Coller / © Bridgeman Images

Библейское описание Вифлеемской звезды веками вызывало споры среди ученых. Евангелие от Матфея утверждает, что яркий небесный объект вел волхвов, а в конце пути «остановился» прямо над местом, где находился младенец. Это противоречит базовым основам астрономии: из-за суточного вращения Земли все светила постоянно смещаются по небосклону с востока на запад и не могут застыть в зените над конкретным местом.

Наука пыталась объяснить этот феномен разными способами. Астроном Иоганн Кеплер в XVII веке предположил, что «звездой» было сближение Юпитера и Сатурна. Другие гипотезы указывали на взрыв сверхновой или парад планет. Ни одна из этих версий не объясняла странное поведение путеводного огня. Многие специалисты считали этот эпизод метафорой, лишенной реальной физической основы.

Новое решение предложил астроном Дэвид Мэтни. Результаты научной работы опубликовали в журнале Journal of the British Astronomical Association. Автор объединил данные из древнекитайских летописей с современным компьютерным моделированием орбитальной механики, чтобы найти кандидата, способного нарушить привычное движение небесных тел.

Мэтни обратился к хронике «Ханьшу», в которой китайские астрономы скрупулезно фиксировали все небесные явления. В записях за весну 5 года до нашей эры нашлось упоминание «звезды-метлы» — кометы, которая оставалась видимой в созвездии Козерог более 70 дней. Эта дата попадает в исторический интервал, когда мог родиться Иисус. Исследователь загрузил параметры этого объекта в симуляцию и обнаружил редкую аномалию.

Модель показала, что комета подошла к Земле на экстремально близкое расстояние. В этот момент возник эффект временной геосинхронности. Небесное тело неслось по своей орбите с той же угловой скоростью, с какой вращалась наша планета.

Для наблюдателя с поверхности Земли эти скорости компенсировали друг друга. Комета, которая до этого быстро смещалась, визуально замедлилась и зависла в самой высокой точке неба. Этот «стоп-кадр» длился около двух часов. На пике сближения комета отражала столько света, что соперничала с полной луной и была видна даже днем.

Однако предложенная теория имеет слабые места и вызывает вопросы. Главная проблема — полное молчание римских и иудейских источников. Иосиф Флавий, подробно описавший правление Ирода Великого, ни словом не обмолвился о гигантской комете, сияющей днем. Римский историк Кассий Дион, любивший упоминать небесные знамения, тоже проигнорировал это событие.

Существует и проблема интерпретации символов. В античном мире кометы традиционно воспринимались как дурные предзнаменования — вестники чумы, войны или смерти правителя. Идея о том, что мудрецы восприняли «хвостатую звезду» как радостную весть о рождении Спасителя, требует допущения, что они взяли специфическую трактовку астрологических текстов. Кроме того, китайские наблюдатели потеряли комету из виду сразу после сближения. Автор списал это на сезон муссонов и дождей, который начался в Китае, но проверить это невозможно.

Несмотря на скепсис, новое исследование показало принципиальную возможность существования астрономического объекта, который ведет себя как библейская звезда. Комета 5 года до нашей эры остается наиболее подходящим кандидатом с точки зрения физики, даже если исторические хроники хранят о ней противоречивое молчание.

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
3 минуты назад
-
0
+
Можно предположить, что и над Флавием и над Дионом в течение 70 ночей было пасмурно, может чуть разъяснивало, в том числе и днём, но не в том месте где "комета зависла".
Ответить
-
0
+
Vladimir Lukianov
Vladimir Lukianov
11 минут назад
-
0
+
Некоторые верят, что это Бог послал так называемую Вифлеемскую звезду, чтобы привести волхвов к Иисусу. Рассмотрим, почему это не так.«Звезда» привела волхвов сначала в Иерусалим. В Библии написано: «В Иерусалим пришли астрологи с востока и сказали: „Где родившийся иудейский царь? Мы увидели его звезду, когда были на востоке, и пришли поклониться ему“» (Матфея 2:1, 2). В Вифлеем астрологов направила не «звезда», а царь Ирод. Когда Ирод услышал о появлении «иудейского царя», он решил избавиться от соперника и стал выяснять, где должен был родиться Христос (Матфея 2:3—6). Узнав, что, согласно пророчеству, это произойдет в Вифлееме, Ирод направил туда астрологов, дав им указание разыскать ребенка и вернуться обратно. Только тогда волхвы отправились в Вифлеем. В Библии говорится: «Выслушав царя, они отправились в путь, и звезда, которую они видели еще на востоке, шла перед ними, пока не остановилась над местом, где был ребенок» (Матфея 2:9). Появление «звезды» привело к череде событий, которые поставили под угрозу жизнь Иисуса и повлекли за собой убийства неповинных детей. Когда астрологи собрались уходить из Вифлеема, Бог предупредил их, чтобы они не возвращались к Ироду (Матфея 2:12). Как повел себя Ирод? В Библии сказано: «Когда Ирод увидел, что астрологи перехитрили его, он пришел в сильную ярость и послал людей, чтобы они убили в Вифлееме и во всех его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Именно такого возраста был ребенок судя по времени, которое он выведал у астрологов» (Матфея 2:16). Бог не мог быть причастен к таким чудовищным событиям (Иов 34:10).
Ответить
-
0
+

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

