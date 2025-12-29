Уведомления
Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице
Ученые воспроизвели эффект шагов Шапиро, который раньше наблюдали только в твердотельных сверхпроводниках, в новой среде — в облаке атомов, охлажденных до температур, близких к абсолютному нулю.
Атомтроника — раздел физики, изучающий движение атомов и управление этим движением. Это аналог электроники, в котором вместо электронов используют атомы. Атомтроника использует ультрахолодные атомы, поскольку их квантовые свойства и возможность точного контроля над частицами в этом состоянии позволяют моделировать системы с квантовыми эффектами. В атомтронных схемах ученые перемещают атомы с помощью лазеров.
В эксперименте использовали атомы лития, охлажденные до состояния сверхтекучего ферми-газа. В этом состоянии атомы объединяются по два, подобные куперовским парам электронов в сверхпроводниках. Джозефсоновский контакт — система из тонкого слоя диэлектрика между двумя слоями сверхпроводника. В этом эксперименте ученые сформировали его из двух резервуаров ультрахолодных атомов, разделенных лазерным излучением на длине волны 532 нанометра.
Атомы в созданной системе оказались способны на квантовое туннелирование: они преодолевали барьер группой и без потерь энергии. При приложении переменного внешнего потенциала к контакту разность химических потенциалов между двумя его сторонами менялась не плавно, а возрастала дискретными, равномерно расположенными «ступенями». Так физики впервые увидели шаги Шапиро при пропускании тока через контакт Джозефсона для системы холодных атомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Шагами Шапиро называют квантовый эффект, при котором некоторая величина может принимать строго определенные квантованные значения, зависящие от параметров тока. В электронике ступенчато меняется напряжение в системе, а в атомтронике — разность химических потенциалов. Высота каждой ступени напрямую определяется частотой приложенного тока.
Ученые считают, что ультрахолодные атомы — идеальная платформа для изучения фундаментальных квантовых явлений и мощный инструмент для исследования и использования коллективной динамики квантовых систем с высокой степенью контроля. Они надеются применить полученные при изучении атомтроники данные для создания высокочувствительных сенсоров и симуляторов сложных квантовых материалов.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
