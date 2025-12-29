Уведомления
Звезда из эпохи реионизации погибла, как ее современные потомки
Астрономы впервые зафиксировали сверхновую, вспыхнувшую всего через 730 миллионов лет после Большого взрыва. Анализ данных, полученных с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», показал, что звезды в ранней Вселенной умирали так же, как современные — процессы их эволюции почти не изменились за последние 13 миллиардов лет.
Когда самые первые поколения звезд и галактик только начинали освещать космическое пространство, с момента рождения Вселенной прошло от 500 до 800 миллионов лет. Этот период, последовавший за Темными веками, ученые называют эпохой реионизации. Именно тогда излучение первых квазаров и звезд начало ионизировать водород, заполняющий межгалактическое пространство, постепенно превращая непрозрачную Вселенную в прозрачную. Правда, до сих пор наблюдать объекты той эпохи было невероятно сложно: свет от них чрезвычайно тусклый и растянут во времени из-за расширения космоса.
С запуском «Уэбба» ситуация изменилась — астрономы впервые получили инструмент, способный видеть столь древние события в инфракрасном диапазоне. С его помощью ученые заглянули почти на 13,5 миллиардов лет назад и зафиксировали вспышку сверхновой, произошедшую вскоре после рождения первых галактик.
Речь идет о событии GRB 250314A — мощном гамма-всплеске, зарегистрированном 14 марта 2025 года с помощью франко-китайского спутника SVOM. Дальнейшие наблюдения, выполненные исследовательской группой под руководством Эндрю Дж. Левана (Andrew J. Levan) из Университета Радбода в Нидерландах, позволили обнаружить остаточное свечение после всплеска и впервые — отчетливо зафиксировать свет сверхновой, сопровождающий этот взрыв.
Спектральный анализ показал, что вспышка произошла в типичной для эпохи реионизации галактике, демонстрирующей резкий рост яркости в красной части инфракрасного диапазона. Это означает, что гибель древней звезды соответствует «поведению» знаменитой сверхновой SN 1998bw, которая вспыхнула рядом с гамма-всплеском GRB 980425 в спиральной галактике ESO 184-G82.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics, показали, что яркость вспышки, зафиксированной с помощью «Уэбба», составляла около 70% от светимости SN 1998bw, а ее спектральные характеристики и эволюция оказались практически идентичны.
Это поразительное открытие: звезда, родившаяся в эпоху, когда в космосе почти не было тяжелых элементов, а температура и плотность газа существенно отличались от современных условий, погибла по тому же сценарию, что и светила нашего времени. Выходит, основные механизмы звездной эволюции практически не изменились за большую часть истории Вселенной.
Исследователи также исключили альтернативные объяснения — например, что наблюдаемый свет вызван только послесвечением гамма-всплеска или излучением галактики-хозяйки: спектр объекта оказался слишком красным и компактным для подобных сценариев.
Повторные наблюдения за объектом, вспыхнувшим всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, планируются через 12-18 месяцев. Когда сверхновая окончательно погаснет, астрономы смогут подтвердить модель взрыва и уточнить свойства галактики.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
