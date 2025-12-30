  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?

Слушатели узнают, как ученые «настраивают» пористость материалов на молекулярном уровне.

Библиотека Планетарий 1
13 января, 19:00
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Что общего между детьми в песочнице и химиками в лаборатории? Как ученые «настраивают» пористость материалов на молекулярном уровне? За счет чего структура металл-органических каркасов (МОК) делает их мощными и селективными катализаторами? Почему за МОК дали Нобелевскую по химии в 2025 году и какое будущее у этих материалов? Ответы на эти и другие вопросы даст аспирант Нового Физтеха ИТМО Кирилл Куликов.

13
Вторник
Январь 2026
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

