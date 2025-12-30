Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?

О мероприятии

Что общего между детьми в песочнице и химиками в лаборатории? Как ученые «настраивают» пористость материалов на молекулярном уровне? За счет чего структура металл-органических каркасов (МОК) делает их мощными и селективными катализаторами? Почему за МОК дали Нобелевскую по химии в 2025 году и какое будущее у этих материалов? Ответы на эти и другие вопросы даст аспирант Нового Физтеха ИТМО Кирилл Куликов.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация