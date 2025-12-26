Охота вынудила диких индеек изменить пол будущего потомства в пользу дочерей

Экологи обнаружили, что отстрел диких индеек меняет их демографию еще до вылупления птенцов. Птицы на охотничьих угодьях начали массово производить на свет самок, сокращая число сыновей почти вдвое. Вероятно, так они реагируют на низкие шансы выживания мужских особей.

Согласно классической эволюционной теории, соотношение полов при рождении в стабильной популяции должно стремиться к пропорции 50 на 50. Однако в популяциях диких индеек на юго-востоке США этот баланс нарушился. Основные жертвы охоты — крупные самцы, которых добывают ради трофеев весной, в разгар брачного сезона. Предстояло выяснить, как изъятие из популяции лучших партнеров влияет на репродуктивную стратегию самок и будущее популяции.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Avian Biology, применили методы молекулярной криминалистики. На самок надели GPS-трекеры, чтобы отслеживать их перемещения. Как только датчики показывали, что птица села на кладку, за гнездом устанавливали наблюдение. После вылупления исследователи забирали из гнезд пустую скорлупу. Из остатков внутренних мембран яиц генетики выделили ДНК, что позволило определить пол каждого птенца, даже если выводок уже покинул гнездо.

Сравнение данных с разных территорий показало зависимость распределения полов от охоты. В заповеднике Саванна-Ривер, закрытом для охотников, среди птенцов было 49% самцов. Однако на соседних участках, где весенняя охота разрешена, доля самцов была 24-38%. Математическая модель показала, что сам факт наличия охоты на территории снижает вероятность рождения самца на 47%.

Механизм такой настройки заложен в генетике. В отличие от млекопитающих, у индеек пол потомства определяет именно организм матери, несущий разнородный набор половых хромосом. Исследователи предлагают два сценария того, как нажимается этот «переключатель». Первый — сугубо физиологический: постоянный стресс от звуков выстрелов повышает у птиц уровень гормонов глюкокортикоидов, которые могут влиять на хромосомы в момент формирования яйца, блокируя развитие мужских эмбрионов.

Второй сценарий также меняет гормональный фон, но причина другая. Он связан с сокращением числа партнеров. В условиях, когда крупные самцы регулярно погибают от выстрелов, а оставшиеся партнеры не отличаются высоким «качеством», вкладывать ресурсы в сыновей становится эволюционно невыгодно. Самки «переключаются» на производство дочерей, которые с большей вероятностью выживут и дадут потомство, что позволяет популяции сохраниться даже при дефиците самцов.

Максим Абдулаев 42 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.