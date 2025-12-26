  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 декабря, 14:46
Максим Абдулаев
77

Охота вынудила диких индеек изменить пол будущего потомства в пользу дочерей

❋ 3.6

Экологи обнаружили, что отстрел диких индеек меняет их демографию еще до вылупления птенцов. Птицы на охотничьих угодьях начали массово производить на свет самок, сокращая число сыновей почти вдвое. Вероятно, так они реагируют на низкие шансы выживания мужских особей.

Биология
# индейка
# орнитология
# репродуктивное поведение
# эволюция
Птенцы индейки Meleagris gallopavo silvestris / © aignerad

Согласно классической эволюционной теории, соотношение полов при рождении в стабильной популяции должно стремиться к пропорции 50 на 50. Однако в популяциях диких индеек на юго-востоке США этот баланс нарушился. Основные жертвы охоты — крупные самцы, которых добывают ради трофеев весной, в разгар брачного сезона. Предстояло выяснить, как изъятие из популяции лучших партнеров влияет на репродуктивную стратегию самок и будущее популяции.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Avian Biology, применили методы молекулярной криминалистики. На самок надели GPS-трекеры, чтобы отслеживать их перемещения. Как только датчики показывали, что птица села на кладку, за гнездом устанавливали наблюдение. После вылупления исследователи забирали из гнезд пустую скорлупу. Из остатков внутренних мембран яиц генетики выделили ДНК, что позволило определить пол каждого птенца, даже если выводок уже покинул гнездо.

Сравнение данных с разных территорий показало зависимость распределения полов от охоты. В заповеднике Саванна-Ривер, закрытом для охотников, среди птенцов было 49% самцов. Однако на соседних участках, где весенняя охота разрешена, доля самцов была 24-38%. Математическая модель показала, что сам факт наличия охоты на территории снижает вероятность рождения самца на 47%.

Механизм такой настройки заложен в генетике. В отличие от млекопитающих, у индеек пол потомства определяет именно организм матери, несущий разнородный набор половых хромосом. Исследователи предлагают два сценария того, как нажимается этот «переключатель». Первый — сугубо физиологический: постоянный стресс от звуков выстрелов повышает у птиц уровень гормонов глюкокортикоидов, которые могут влиять на хромосомы в момент формирования яйца, блокируя развитие мужских эмбрионов.

Второй сценарий также меняет гормональный фон, но причина другая. Он связан с сокращением числа партнеров. В условиях, когда крупные самцы регулярно погибают от выстрелов, а оставшиеся партнеры не отличаются высоким «качеством», вкладывать ресурсы в сыновей становится эволюционно невыгодно. Самки «переключаются» на производство дочерей, которые с большей вероятностью выживут и дадут потомство, что позволяет популяции сохраниться даже при дефиците самцов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
42 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# индейка
# орнитология
# репродуктивное поведение
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Дек
Бесплатно
2025 год в астрофизике: результаты, события, надежды
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
27 Дек
1300
От Земли до звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
27 Дек
1200
Риторика — наука и искусство влиятельной речи
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
28 Дек
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
1950
Ночное небо Санкт-Петербурга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
Бесплатно
Инженеры звездных трасс
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Дек
500
История технофобии: технооптимистическая трагедия о том, как люди боялись технологий
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
24 декабря, 09:05
ПНИПУ

Ученые разработали «зеленые» реагенты для добычи нефти из отходов растений

Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.

ПНИПУ
# бурение скважин
# добыча нефти
# нефтедобыча
# нефть
# реагенты
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Охота вынудила диких индеек изменить пол будущего потомства в пользу дочерей

    26 декабря, 14:46

  2. Психологи изучили, как социальные сети влияют на личность подростков

    26 декабря, 14:32

  3. Российские ученые изучили, как черная плесень нейтрализует трибутилфосфат

    26 декабря, 12:32

  4. Биоинженеры восстановили блуждающий нерв минипигу, чтобы спасти сердце от старения

    26 декабря, 12:24
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Юрий Багов
9 минут назад
Вячеслав, исправьте заголовок. Способ выплавки с низким углеродным следом, а сталь не может быть безуглеродной, иначе это чистое железо. Вообще

Китай запустил первую линию по выпуску почти безуглеродной стали мощностью один миллион тонн

Сергей Механик
19 минут назад
Однако в оригинальном изложении на официальном сайте есть одно интересное существенное дополнение для полного понимания, почему-то не упомянутое

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Шоди Насимов
23 минуты назад
Серхио, хорошо

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Samual Barns
28 минут назад
Макеев, ахахах, это ты а Яндекс новостях прочитал? Смешнявый нищупа :)

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
29 минут назад
вывод Если собрать всех академиков из тех отраслей науки и техники где присутствует временной ряд и структура - поставить их раком дело пары

Химики заставили митохондрии работать вхолостую, чтобы безопасно сжигать жир

Konstantin Resto
31 минута назад
Прошелся по последним достижениям во всех отраслях науки и везде одно и то же Это исследование — не просто ещё один факт из биологии. Это прямое,

Химики заставили митохондрии работать вхолостую, чтобы безопасно сжигать жир

евгений Русский
33 минуты назад
Ну вообще то конечно на самом деле хотелось бы чтобы у них получилось.

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Имя Фамилия
1 час назад
То есть опять же дело не в том, что свет естественный или искусственный. А в том, что к вечеру в свете нужно снижать синюю составляющую и делать его

Дневной свет в помещении улучшил показатели сахара при диабете

Александр Ковалев
2 часа назад
Алексей, не позорьтесь. Земля шар. Его гаус крюгер спроецировал на плоскость (плоская карта у нас в телефоне и на стене в школе). Чем дальше от

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Samual Barns
2 часа назад
Alex, бублят бабас?

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Иван Колупаев
2 часа назад
Зухриддин, так это в России только с 2026 года Минцифрой будет создаваться база, а когда создадут через годик вот тогда уже и возьмут всех на

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Elusive Joe
2 часа назад
Алексей, ну да, всё идёт по плану. Где то мы это уже слышали)) но учитывая другие проекты, думаю, они и тут осилят.

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, ну так сроки доставки вообще ставят крест на гипотезе комета = инопланетный корабль (зонд) - пока долетит там уже и отправитель может

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Александр Алексеев
3 часа назад
Иван, это не единственный вопрос. Первым вопросом было бы - куда направляется эта комета? Может она ближайшие 10 - 500 миллионов лет вообще ни к одной

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Макеев
3 часа назад
Snoubort, именно, что сами хотели. Аннексия Крыма именно и произошла, когда шли переговоры о размещении там баз. А речь об этом пошла после Майдана как

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Дмитрий Гугунава
3 часа назад
Aleksandr, напротив, Россия (а затем СССР) — не типичная империя, а уникальная, которая вкладывалась в развитие регионов и поддерживала в них сохранение

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Руслан Хасанов
3 часа назад
Тупая карта, а почему в след за США и Канадой Мексика с Бразилией не поделена на штаты? Или Россия на области?

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Konstantin Resto
4 часа назад
Общий вывод, вытекающий из таблицы: Сложность во Вселенной — будь то в клетке, галактике или социально-экономической системе — возникает и

Астрономы впервые зафиксировали слияние трех галактик с активными ядрами

Konstantin Resto
4 часа назад
Это открытие в астрофизике — великолепный космический аналог, завершающий трилогию о фундаментальных принципах организации сложности. Если

Астрономы впервые зафиксировали слияние трех галактик с активными ядрами

Dmitri
4 часа назад
Алексей, попробуйте найти в сети сервис, где можно перетаскивать страны, чтобы сравнить их реальный размер и передвиньте Китай на Россию и вы,

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно