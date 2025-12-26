Уведомления
Охота вынудила диких индеек изменить пол будущего потомства в пользу дочерей
Экологи обнаружили, что отстрел диких индеек меняет их демографию еще до вылупления птенцов. Птицы на охотничьих угодьях начали массово производить на свет самок, сокращая число сыновей почти вдвое. Вероятно, так они реагируют на низкие шансы выживания мужских особей.
Согласно классической эволюционной теории, соотношение полов при рождении в стабильной популяции должно стремиться к пропорции 50 на 50. Однако в популяциях диких индеек на юго-востоке США этот баланс нарушился. Основные жертвы охоты — крупные самцы, которых добывают ради трофеев весной, в разгар брачного сезона. Предстояло выяснить, как изъятие из популяции лучших партнеров влияет на репродуктивную стратегию самок и будущее популяции.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Avian Biology, применили методы молекулярной криминалистики. На самок надели GPS-трекеры, чтобы отслеживать их перемещения. Как только датчики показывали, что птица села на кладку, за гнездом устанавливали наблюдение. После вылупления исследователи забирали из гнезд пустую скорлупу. Из остатков внутренних мембран яиц генетики выделили ДНК, что позволило определить пол каждого птенца, даже если выводок уже покинул гнездо.
Сравнение данных с разных территорий показало зависимость распределения полов от охоты. В заповеднике Саванна-Ривер, закрытом для охотников, среди птенцов было 49% самцов. Однако на соседних участках, где весенняя охота разрешена, доля самцов была 24-38%. Математическая модель показала, что сам факт наличия охоты на территории снижает вероятность рождения самца на 47%.
Механизм такой настройки заложен в генетике. В отличие от млекопитающих, у индеек пол потомства определяет именно организм матери, несущий разнородный набор половых хромосом. Исследователи предлагают два сценария того, как нажимается этот «переключатель». Первый — сугубо физиологический: постоянный стресс от звуков выстрелов повышает у птиц уровень гормонов глюкокортикоидов, которые могут влиять на хромосомы в момент формирования яйца, блокируя развитие мужских эмбрионов.
Второй сценарий также меняет гормональный фон, но причина другая. Он связан с сокращением числа партнеров. В условиях, когда крупные самцы регулярно погибают от выстрелов, а оставшиеся партнеры не отличаются высоким «качеством», вкладывать ресурсы в сыновей становится эволюционно невыгодно. Самки «переключаются» на производство дочерей, которые с большей вероятностью выживут и дадут потомство, что позволяет популяции сохраниться даже при дефиците самцов.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
