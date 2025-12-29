Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае открыли самый длинный в мире автодорожный тоннель на высоте почти 3000 метров
В Китае официально открыт тоннель Тяньшань Шэнли — центральный участок скоростной автомагистрали Урумчи–Юйли и самый длинный автодорожный тоннель в мире. Его протяженность составляет 22 километра.
Построенный за пять лет с применением инновационных инженерных решений, тоннель сократил время в пути между региональной столицей Урумчи и городом Корла почти вдвое — до трех с половиной часов.
Тоннель проходит через хребты Тяньшаня на высоте около 3000 метров над уровнем моря, где температура воздуха может опускаться до экстремальных –42 °C.
По словам главного инженера компании Xinjiang Transport Investment and Development, при использовании традиционных методов строительство такой автомагистрали заняло бы не менее десяти лет.
Поэтому инженеры применили инновационный подход «три тоннеля и четыре шахты». Вместо сооружения одного длинного и глубокого основного тоннеля инженеры проложили сразу три: главный и два параллельных.
Параллельные тоннели позволяли заранее проводить геологическую разведку по ходу работ, а также обеспечивали доступ рабочих и техники. В случае чрезвычайных ситуаций третий тоннель мог использоваться для размещения вентиляционного оборудования и в качестве эвакуационного выхода.
Четыре шахты представляли собой вертикальные проходы от поверхности к глубине тоннеля. Они достигали почти 700 метров и служили дополнительными входами и выходами, позволяя вести работы одновременно на нескольких участках, а не только с двух концов.
Помимо статуса самого длинного в мире автодорожного тоннеля, объект также установил мировой рекорд по глубине вертикальной шахты, построенной для автомобильного тоннеля.
Сокращение времени в пути между севером и югом региона облегчит транспортировку энергоносителей и промышленных товаров на север, а сельскохозяйственной продукции — на юг, способствуя экономическому развитию всего района.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
