В Китае открыли самый длинный в мире автодорожный тоннель на высоте почти 3000 метров

В Китае официально открыт тоннель Тяньшань Шэнли — центральный участок скоростной автомагистрали Урумчи–Юйли и самый длинный автодорожный тоннель в мире. Его протяженность составляет 22 километра.

Тоннель Тяньшань Шэнли / © Xinhua

Построенный за пять лет с применением инновационных инженерных решений, тоннель сократил время в пути между региональной столицей Урумчи и городом Корла почти вдвое — до трех с половиной часов.

Тоннель проходит через хребты Тяньшаня на высоте около 3000 метров над уровнем моря, где температура воздуха может опускаться до экстремальных –42 °C.

По словам главного инженера компании Xinjiang Transport Investment and Development, при использовании традиционных методов строительство такой автомагистрали заняло бы не менее десяти лет.

Поэтому инженеры применили инновационный подход «три тоннеля и четыре шахты». Вместо сооружения одного длинного и глубокого основного тоннеля инженеры проложили сразу три: главный и два параллельных.

Параллельные тоннели позволяли заранее проводить геологическую разведку по ходу работ, а также обеспечивали доступ рабочих и техники. В случае чрезвычайных ситуаций третий тоннель мог использоваться для размещения вентиляционного оборудования и в качестве эвакуационного выхода.

Четыре шахты представляли собой вертикальные проходы от поверхности к глубине тоннеля. Они достигали почти 700 метров и служили дополнительными входами и выходами, позволяя вести работы одновременно на нескольких участках, а не только с двух концов.

Помимо статуса самого длинного в мире автодорожного тоннеля, объект также установил мировой рекорд по глубине вертикальной шахты, построенной для автомобильного тоннеля.

Сокращение времени в пути между севером и югом региона облегчит транспортировку энергоносителей и промышленных товаров на север, а сельскохозяйственной продукции — на юг, способствуя экономическому развитию всего района.