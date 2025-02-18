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Телескоп обсерватории Gemini рассмотрел астероид, который может столкнуться с Землей

Астрономы, работающие с обсерваторией Gemini, опубликовали новое изображение потенциально опасного астероида 2024 YR4. Снимок получил 8,1-метровый телескоп Gemini South, расположенный на горе Серро-Пачон в чилийских Андах.

Астероид 2024 YR4 в объективе камеры телескопа Gemini South 7 февраля 2025 года / © Catalina Sky Survey / LPL / Dr. Wierzchos / Bryce Bolin

В момент съемки небесное тело находилось на расстоянии примерно 59,5 миллиона километров от нашей планеты.

Астероид 2024 YR4 в объективе камеры телескопа Gemini South 7 февраля 2025 года / © Catalina Sky Survey / LPL / Dr. Wierzchos / Bryce Bolin

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Вероятность этого события оценили в 2,3%. Существует также небольшая вероятность (0,3%) того, что космический камень может врезаться в Луну.

По расчетам NASA, если астероид достигнет Земли, он взорвется в атмосфере с выделением восьми мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Этого хватит, чтобы разрушить целый город. В зоне риска находятся такие страны, как Бангладеш, Индия, Пакистан, Судан, Нигерия, Эфиопия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор.