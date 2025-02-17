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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +946
Посты: 2046

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей 22 декабря 2032 года оценивают в 2,3%. Однако, согласно новым оценкам, это небесное тело может врезаться в Луну вместо нашей планеты. 

Сообщество
# астероиды
# космос
Художественное изображение Земли, Луны и астероида / © Getty Images
Художественное изображение Земли, Луны и астероида / © Getty Images

По расчетам инженера Дэвида Рэнкина, сотрудника Каталинского небесного обзора Аризонского университета, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной составляет 0,3%.

Поскольку у естественного спутника Земли отсутствует атмосфера, 2024 YR4 беспрепятственно достигнет лунной поверхности и образует кратер диаметром до двух километров. Это всего лишь выбоина по сравнению с крупнейшим кратером Луны, бассейном Южный полюс — Эйткен, который имеет размер 2400 на 2050 километров.

Потенциальное столкновение 2024 YR4 с Луной будет прекрасно видно с Земли. Оно может привести к выбросу материала, который наберет достаточную скорость, чтобы улететь в космос. Часть этих обломков может даже достигнуть Земли, однако, скорее всего, эти фрагменты не будут представлять никакой угрозы и полностью сгорят в атмосфере.

В любом случае вероятность столкновения 2024 YR4 как с Луной, так и с Землей крайне мала.

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# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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