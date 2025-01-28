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«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая на конференции «Королевские чтения — 2025», сообщил, что разработка частично многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» может завершиться к 2030 году.

Рендер ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

По словам Борисова, инженеры уже приступили к созданию первого российского проекта многоразовой метановой ракеты среднего класса «Амур-СПГ». Она получит возвращаемую первую ступень и будет стартовать с космодрома Восточный в Амурской области.

Ранее глава госкорпорации заявил, что многоразовую ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать от 50 до 100 раз, то есть на порядок выше, чем Falcon 9 компании SpaceX, аналогом которого она станет.