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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 минута назад
Рейтинг: +802
Посты: 1505

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что техническое проектирование метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировано на конец 2024 года, а ее создание завершат к 2028-2029-м. Первый пуск «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью может состояться в 2030 году.

Сообщество
# SpaceX
# Амур-СПГ
# космос
# ракеты
# Роскосмос
# технологии
Юрий Борисов во время лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге / © «Роскосмос»
Юрий Борисов во время лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге / © «Роскосмос»

«Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а, может быть, и более — 100 раз. А это как раз стоимость выведения», — рассказал Борисов во время лекции в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

Концепт ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»
Концепт ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

Отметим, что глава «Роскосмоса» немного ошибся, ведь одна из первых ступеней американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX уже совершила 20 полетов. SpaceX на этом достижении не останавливается и сертифицирует ускорители Falcon 9 на 40 полетов. То есть к тому времени, когда полетит «Амур-СПГ», показатель Falcon 9 вырастет многократно.

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Комментарии

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1 Комментарий

Victor Rubinov
Victor Rubinov
9 секунд назад
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0
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Кстати, вес полезного груза, выводимый на низкую орбитальную орбиту в ДВА раза меньше, чем у Falcon 9 ! 🤣
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