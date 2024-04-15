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Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что техническое проектирование метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировано на конец 2024 года, а ее создание завершат к 2028-2029-м. Первый пуск «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью может состояться в 2030 году.
«Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а, может быть, и более — 100 раз. А это как раз стоимость выведения», — рассказал Борисов во время лекции в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.
Отметим, что глава «Роскосмоса» немного ошибся, ведь одна из первых ступеней американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX уже совершила 20 полетов. SpaceX на этом достижении не останавливается и сертифицирует ускорители Falcon 9 на 40 полетов. То есть к тому времени, когда полетит «Амур-СПГ», показатель Falcon 9 вырастет многократно.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
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В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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