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9 минут назад
Александр Березин
20

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

4.2

Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.

Космонавтика
# Амур-СПГ
# космос
# Роскосмос
# Россия
Андрей Ельчанинов / © Пресс-служба «Роскосмоса»

Андрей Ельчанинов, первый замгендиректора «Роскосмоса», дал агентству «Интерфакс» интервью не совсем обычного содержания. Кроме ожидаемых тезисов о реализации Российской орбитальной станции к 2030 году (с выводом первого модуля в 2027-м), он озвучил и ряд крайне неожиданных идей.

Первая из них: «Роскосмос» ставит перед собой задачу возврата к прежнему объему экспорта своих услуг. К сожалению, Ельчанинов не раскрыл, каким образом это может случиться в условиях существования SpaceX, оказывающей пусковые услуги по цене ниже, чем у российской госкорпорации. Правда, он отметил, что «это игра вдолгую, как и на всех новых рынках с большой конкуренцией». Иными словами, быстрого возвращения к такому объему экспорта в «Роскосмосе» все же не ожидают.

Вторая экзотическая идея прозвучала в ответе на вопрос журналиста об «Амуре-СПГ». Ельчанинов сказал: «Проект знаковый для отрасли, это наша тактическая перспектива на ближайшие 30 лет». Учитывая срок, по всей видимости, вместо слова «тактическая» он хотел сказать «стратегическая».

Это заявление весьма неожиданно. Как Naked Science подробно писал четыре года назад, проект «Амур-СПГ» — слегка уменьшенная российская версия Falcon 9, только с пятью метановыми двигателями вместо девяти керосиновых. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее говорил, что за счет использования метана, не дающего нагара, первую ступень «Амура-СПГ» будут использовать 50, а возможно, и 100 раз. По его мысли, это больше, чем у Falcon 9, для которой число повторных пусков первой ступени «как правило, не более 10 раз».

Возвращение многоразовой первой ступени будущей ракеты в представлении художника / © Вести

Правда, на деле у SpaceX уже есть опыт использования первой ступени по 20 раз, а представители компании отмечали, что не видят принципиальных ограничений и на куда большее число применений.

Слова Ельчанинова о 30-летней перспективе «Амура-СПГ» больше всего удивляют тем, что сама SpaceX не называет свой аналогичный носитель Falcon 9 перспективным. Американская компания прямо заявляла, что он станет устаревшим уже в 2020-х годах (после чего от него откажутся), поскольку Starship сможет выводить грузы в космос по во много раз более низким ценам. Это связано с тем, что у Starship многоразовые сразу две ступени, а не только первая, как у Falcon-9 или «Амура-СПГ».

Как «Роскосмос» планирует и возвращаться к прежним объемам экспорта, и одновременно использовать «Амур-СПГ» до 2054 года — неясно. Четыре года назад Naked Science писал, что практически реализовать «Амур-СПГ» у России не выйдет, поскольку попытка воспроизводства Falcon 9 была актуальна еще в 2010-х, а в 2020-х явно запоздала.

Первый пуск «Амура-СПГ» планируют на 2030 год, то есть как раз к тому времени, когда SpaceX уже в основном откажется от новых пусков Falcon 9. Таким образом, если российская госкорпорация на самом деле собирается реализовывать этот проект, он приведет к трате средств впустую.

Впрочем, все может обернуться иначе — достаточно вспомнить длительный планируемый срок строительства ракеты. За эти шесть лет руководство «Роскосмоса» в значительной степени сменится. Значит, от первого старта заведомо устаревшего к тому моменту «Амура-СПГ» могут и отказаться.

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Космонавтика
# Амур-СПГ
# космос
# Роскосмос
# Россия
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