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Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что космическая компания Илона Маска завершит строительство нового сборочного цеха Starship на мысе Канаверал во Флориде к августу 2026 года.

Комплексом вертикальной интеграции Starship / © SpaceX

Строительство сборочного цеха под названием GigaBay стартует в апреле 2025-го. Новый цех пополнит «коллекцию» из трех уже существующих ангаров — Highbay, Megabay и Megabay 2 — и станет комплексом вертикальной интеграции транспортной системы Starship. Высота GigaBay составит 116 метров.

Строительство нового ангара поможет нарастить производство кораблей Starship и ракет Super Heavy, что в будущем обеспечит более высокий темп запусков и поможет SpaceX добиться амбициозной цели по производству одного Starship в день.