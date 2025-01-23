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Олег Гончар
Олег Гончар
6 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1805

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что космическая компания Илона Маска завершит строительство нового сборочного цеха Starship на мысе Канаверал во Флориде к августу 2026 года.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# строительство
# технологии
Комплексом вертикальной интеграции Starship / © SpaceX
Комплексом вертикальной интеграции Starship / © SpaceX

Строительство сборочного цеха под названием GigaBay стартует в апреле 2025-го. Новый цех пополнит «коллекцию» из трех уже существующих ангаров — Highbay, Megabay и Megabay 2 — и станет комплексом вертикальной интеграции транспортной системы Starship. Высота GigaBay составит 116 метров.

Строительство нового ангара поможет нарастить производство кораблей Starship и ракет Super Heavy, что в будущем обеспечит более высокий темп запусков и поможет SpaceX добиться амбициозной цели по производству одного Starship в день.

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