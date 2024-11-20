SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал двухметровый банан

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

В ночь на 20 ноября, в 01:00 по московскому времени, с космодрома Бока-Чика в Техасе в шестой раз запустили Starship. Это был последний старт его версии Starship V1: с 2025 года начнет летать Starship V2, еще более крупный.

Пока же 121-метровая система, взлетевшая сегодня, — крупнейшая ракета в истории. При старте из 33 двигателей первой ступени каждую секунду вылетало больше девяти тонн топлива, а суммарная тяга ступени составила 74 меганьютона. Это на 60% больше, чем у предыдущей самой мощной ракеты в истории — Н-1 Сергея Королева.

Первая ступень при пуске отработала нормально, однако запланированной ловли ее установкой Mechazilla спустя семь минут не случилось. Причиной стали проблемы с датчиками готовности ловящей башни. На фото видно, что громоотвод, параллельно исполняющий функции антенны связи, накренился. Пока точно не ясно, стал ли причиной отмены именно его наклон или что-то еще.

В остальном испытания прошли успешно: спустя восемь минут после запуска вторая ступень начала космический полет. Почти через 38 минут с момента старта она на несколько секунд снова запустила один из своих шести двигателей Raptor и слегка изменила траекторию. До этого SpaceX не проводила успешный перезапуск двигателя в космосе (а без него невозможно и маневрирование в космосе). Такая возможность абсолютно необходима для обеспечения безопасности будущих полетов, а также возможности стыковки Starship в космосе и его дозаправки на орбите.

Starship для внеземных полетов (его видно по отсутствию теплозащиты, он сверху) во время стыковки на орбите, рендеринг. Снизу однотипный корабль в варианте танкера / © SpaceX

В отличие от всех предшествующих космических систем, Starship после выхода в космос должен дозаправляться, что потребует до дюжины стыковок со специализированными кораблям-танкерами, переоборудованными из базовой версии Starship. Поэтому возможность маневрирования на орбите для него важнее, чем для более ранних космических систем.

На борту корабля в этот раз находился своего рода макет полезной нагрузки — двухметровый плюшевый банан. Он должен был стать визуальным индикатором наступления невесомости, однако Starship и без того оснащен системами, позволяющими отслеживать это. По всей видимости, как нередко бывает у SpaceX, банан стал проявлением своеобразного чувства юмора главного конструктора компании.

Несмотря на техническую возможность вывода банана на орбиту, компания не стала этого делать. Он вернулся на Землю вместе со второй ступенью. Та после 45 минут полета мягко приводнилась в Индийском океане (впервые в дневное время) и потом еще какое-то время плавала на поверхности. Вход в атмосферу сегодня прошел без видимых разрушений в районе рулей. Видимо, сказалась их модификация после предшествующих полетов, когда один из рулей частично разрушался.

Несколько необычной была судьба первой ступени Starship. После того как датчики на башне показали невозможность ловли, первая ступень отправилась к заранее выбранной точке в Мексиканском заливе, где мягко приводнилась с помощью трех из 33 своих ракетных двигателей. Вскоре после приводнения прогремел взрыв части топлива.

Но ступень не утратила плавучесть, а спустя 1,5 часа дрейфа на поверхности океана неожиданно случился еще один взрыв. Вслед за ним немедленной потери плавучести не произошло. Ранее первая ступень тонула в существенно более сжатые сроки: по всей видимости, изменения в ее конструкции затруднили доступ воды внутрь.

Плавучесть ступеней Starship в открытом море оказалась некоторым сюрпризом / © SpaceX

Следующим ключевым этапом в испытаниях многоразовой космической системы SpaceX станет дозаправка на орбите (с предварительной стыковкой двух Starship). По формальному графику, согласованному с NASA, это должно произойти в феврале 2025 года.

Многие наблюдатели считают, что из-за постоянных задержек в выдаче разрешений на полет от госрегуляторов SpaceX уже настолько выбилась из графика, что сделать это в срок не успеет. Тем не менее стыковка, скорее всего, все же случится в первой половине 2025 года.

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