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Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

На этой неделе астронавты, застрявшие на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Starliner, поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Они были в шапках Санта-Клауса и позировали рядом с крошечной елкой. Видеоролик и фотографии вызвали недоумение у некоторых пользователей Сети.

Астронавты NASA, слева направо: Ник Хейг (внизу), Дон Петитт, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс / © NASA

Комментаторы были удивлены нарядами и новогодним инвентарем астронавтов и спрашивали NASA, взяли ли они шапки с собой перед запуском или успели связать их уже на Международной космической станции. Сторонники теорий заговора предположили, что астронавты на самом деле находятся на Земле и никакой МКС не существует.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США объяснили, что шапки Санты, а также другие украшения, подарки для членов экипажа МКС и праздничную еду доставил грузовой корабль компании SpaceX в конце ноября.