  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
18 минут назад
Рейтинг: +937
Посты: 1957

SpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 года

Японский стартап ispace сообщил, что его новый посадочный модуль Resilience стартует в космос на той же ракете Falcon 9, что и аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace.

Сообщество
# ispace
# космос
# Луна
Художественная иллюстрация посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace на поверхности Луны / © Firefly Aerospace
Художественная иллюстрация посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace на поверхности Луны / © Firefly Aerospace

Обе миссии запустят во время шестидневного баллистического окна, которое откроется в середине января следующего года. Однако аппаратам потребуется разное время, чтобы добратся до Луны.

Первым от ракеты Falcon 9 отделится Blue Ghost. Он достигнет естественного спутника Земли примерно через 45 дней после старта. Посадочный модуль сядет в Море Кризисов — базальтовом бассейне примерно в 17 градусах к северу от лунного экватора.

На борту Blue Ghost будут 10 грузов — от камеры для получения изображений пылевого шлейфа, создаваемого аппаратом во время спуска, до прибора, который проверит, можно ли использовать на Луне навигационные сигналы GPS. Blue Ghost проработает на спутнике нашей планеты около 14 земных дней.

Путешествие Resilience займет больше времени. Поначалу аппарат будет выведен на эллиптическую переходную орбиту. Затем он совершит пролет Луны и перейдет на низкоэнергетическую перелетную траекторию, удалившись от нее на расстояние около миллиона километров, после чего, наконец, выйдет на орбиту вокруг Селены. Все эти маневры займут от четырех до пяти месяцев.

Потом Resilience должен прилуниться в Море Холода — большой базальтовой равнине, расположенной в 60,5 градуса к северу от лунного экватора.

Resilience несет пять полезных нагрузок: электролизер для воды, экспериментальный модуль для производства продуктов питания, зонд для изучения дальнего космоса, памятную пластину и микроровер Tenacious, разработанный дочерней компанией ispace.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Сократ: жизнь созерцания
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Биология: мозг и психика
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Starship и не только. Как устроены сверхтяжелые ракета-носители?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
600
Рай зверей
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
800
«Другие» колонизаторы: Индия португальская, французская и голландская
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Тайны Вселенной
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Позавчера, 14:38
Юлия Трепалина

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
Позавчера, 18:08
Варвара Кравцова

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

Что лучше — нейрокомпьютерные или окулографические интерфейсы? Почему людей надо подбирать под интерфейсы, а интерфейсы — под людей? Об этом мы поговорили с Ярославом Туровским, профессором, заведующим лабораторией медицинской кибернетики ВГУ, ведущим научным сотрудником ИПУ РАН, доктором технических наук и кандидатом медицинских наук, признанным специалистом в области разработки нейроинтерфейсов.

Интервью
Медицина
# биоэлектроника
# нейроинтерфейс
# протез
# робототехника
Выбор редакции
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
18 декабря
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
Позавчера, 14:38
Юлия Трепалина

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

    2 часа назад

  2. Активность сверхмассивных черных дыр замедлила рост галактик

    3 часа назад

  3. Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

    4 часа назад

  4. Эксперимент подтвердил «расчеловечивающее» действие больничных рубашек на пациентов

    Вчера, 10:02
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

Позавчера, 18:08

Последние комментарии

Дмитрий Гаврилов
13 минут назад
Ниже1250$ на одиночку или ниже 2500$ на семью. Даже по ппс пересчитаем ( в РФ ввп номинал 2трлн, по ппс 6трлн. т.е. делим амерские цифры на 3) получаем 400$ на

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
27 минут назад
legion88, Вот первая попавшаяся статья после гугления "сша талоны на еду" Цитата: "помощь получали одиночки с доходом менее 1245 долларов в месяц, семьи

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Fu Bill
2 часа назад
газ и нефть закончится и все , капут россие , ну еще и исламизация задавит

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Fu Bill
2 часа назад
Андрей, никогда

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Fu Bill
2 часа назад
Максим, советский проект, известный под аббревиатурой ОГАС (ОбщеГосударственная Автоматизированная Система), так и остался на бумаге, история

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Иван Колупаев
2 часа назад
Андрей, Березин просто спешил 😁 вдруг империализм загниет раньше чем он об этом напишет. https://www.statista.com/statistics/254839/copper-production-by-country/

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученыеНехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Cavin Poule
3 часа назад
Очень шакальное качество изображений, спасибо)

Животные в центре внимания: объявлены победители конкурса «Фотограф природы — 2024»Животные в центре внимания: объявлены победители конкурса «Фотограф природы — 2024»

Terenko
4 часа назад
I., лечись у, ущербный. Хотя поздно.

В США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычнойВ США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычной

Terenko
4 часа назад
I., лечись, у тебя острая нехватка йода). Жертва Нетфликс.

В США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычнойВ США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычной

Terenko
4 часа назад
Ingwar, твоя умственная неполноценность, это причинно- следственный факт. Союз, первый покорил, космос, первый покорил мирный атом, создал метод,

В США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычнойВ США представили первую «суперкритическую» турбину — в десять раз меньше обычной

Terenko
4 часа назад
Антон, твой дебилизим, первый в мире, свидомит. Причем, тут этот твой перл. )) Таких банить надо. Буче привет б

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученыеНехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Terenko
4 часа назад
Лев, смешная твоя тупость. А это прогресс. Твой генетический сбой, интересен, только твоей тупой маман.

Французы показали концепт гибридного самолета необычной конструкцииФранцузы показали концепт гибридного самолета необычной конструкции

ulogin_facebook_998483030336074
4 часа назад
Leonid, рейтинговые агентства инвестиций работают именно с данными по ППС.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

ulogin_facebook_998483030336074
4 часа назад
Versuz, начал за здравие, а во второй половине упокоил себя. Зачем? С какой целью вы делите ВВП по ППС на число населения? Что вы хотите в итоге

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

ulogin_facebook_998483030336074
4 часа назад
Андрей, наоборот. В одной стране и во второй стране купили абсолютно одинаковый унитаз, первой стране в ввп пошло сто баксов, второй - три тысячи.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Руслан Фардиев
4 часа назад
Renat, ну раз такие косяки возможны, я пожалуй пока не полечу.

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

Руслан Фардиев
4 часа назад
Ilya, лучший)) Вот такие комментарии я хочу тут видеть!

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

ulogin_facebook_998483030336074
5 часов назад
Andrew, эта статья бред. Берем такие организации как ВБ, МВФ, ЕРРБ и самое главное рейтинговые агентства по инвестициям (типа Финча), что понизили

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

ulogin_facebook_998483030336074
5 часов назад
Алман, только вот рейтинговые агенства что выставляют рейтинги инвестиций для стран (типа Финча и прочих) используют именно ППС.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

ulogin_facebook_998483030336074
5 часов назад
Бильба, какое отношение расчет на душу населения имеет к доле страны в мировой экономике? Расчет на душу даже уровень благосостояния не

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно