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SpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 года

Японский стартап ispace сообщил, что его новый посадочный модуль Resilience стартует в космос на той же ракете Falcon 9, что и аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace.

Художественная иллюстрация посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace на поверхности Луны / © Firefly Aerospace

Обе миссии запустят во время шестидневного баллистического окна, которое откроется в середине января следующего года. Однако аппаратам потребуется разное время, чтобы добратся до Луны.

Первым от ракеты Falcon 9 отделится Blue Ghost. Он достигнет естественного спутника Земли примерно через 45 дней после старта. Посадочный модуль сядет в Море Кризисов — базальтовом бассейне примерно в 17 градусах к северу от лунного экватора.

На борту Blue Ghost будут 10 грузов — от камеры для получения изображений пылевого шлейфа, создаваемого аппаратом во время спуска, до прибора, который проверит, можно ли использовать на Луне навигационные сигналы GPS. Blue Ghost проработает на спутнике нашей планеты около 14 земных дней.

Путешествие Resilience займет больше времени. Поначалу аппарат будет выведен на эллиптическую переходную орбиту. Затем он совершит пролет Луны и перейдет на низкоэнергетическую перелетную траекторию, удалившись от нее на расстояние около миллиона километров, после чего, наконец, выйдет на орбиту вокруг Селены. Все эти маневры займут от четырех до пяти месяцев.

Потом Resilience должен прилуниться в Море Холода — большой базальтовой равнине, расположенной в 60,5 градуса к северу от лунного экватора.

Resilience несет пять полезных нагрузок: электролизер для воды, экспериментальный модуль для производства продуктов питания, зонд для изучения дальнего космоса, памятную пластину и микроровер Tenacious, разработанный дочерней компанией ispace.