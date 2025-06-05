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23 минуты назад
Александр Березин
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Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

5.7

В 2020-х японцы уже предпринимали попытки доставить на Селену луноходы и иную полезную нагрузку. Однако один из аппаратов, в частной миссии Hakuto, разбился, а второй прилунился вверх ногами, что не позволило ему реализовать научную программу. Вторая посадка той же частной компании, что отправила первую миссию Hakuto, тоже пошла не по плану.

Космонавтика
# ispace
# космос
# Луна
# технологии
# Япония
Японский посадочный аппарат и его миниатюрный луноход в представлении художника / © ispace, J. Morgan

Аппарат «Устойчивость» в рамках миссии Hakuto-R японской частной компании ispace в 22.17 по Москве попытался совершить мягкую посадку на Луну. Но в процессе связь с ним была потеряна. Две предшествующие попытки японских космических игроков, как государственных, так и частных, посадить свои аппараты на Селену также столкнулись со значительными трудностями. Размеры «Устойчивости» — 2,3 метра в высоту, 2,3 метра в ширину, масса — 340 килограмм. По сути речь о миссии-демонстраторе: после потери ispace первой миссии Hakuto в 2023 году важно сперва убедиться, что компания-разработчик может нормально посадить полезную научную нагрузку на поверхность Селены. Ниже можно посмотреть видео попытки посадки:

В последние минуты перед намеченной посадкой телеметрия показывала значительную непогашенную скорость аппарата. А в момент, когда связь оборвалась, его высота над лунной поверхностью была равна минус 233 метрам. С учетом обстоятельств, это могло быть дно лунного Моря Холода, намеченного места посадки аппарата. При сохранении существенной скорости рядом с поверхностью он должен был разбиться. С другой стороны, если телеметрия была ошибочной, у него есть и шансы на выживание.

«Устойчивость» должна была доставить в Море Холода, на 60-м градусе северной широты Луны, миниатюрный пятикилограммовый луноход TENACIOUS, созданный в Люксембурге. Это первый луноход западноевропейского производства, и тоже своего рода демонстратор технологий. Двигаться на Луне непросто, и планетоходу предстояло бы продемонстрировать, что он справится с такой задачей. Кроме того, на борту «Устойчивости» была и символическая нагрузка: устройство для разогрева еды в вакууме, модель западноевропейского домика и тому подобное.

Лицо одного из инженеров ispace в последние минуты перед прилунением, скриншот из онлайн-трансляции. Видимо, он тоже заметил существенную скорость аппарата там, где он должен был ее уже погасить / © ispace, YouTube

Посадки на Луну исключительно сложны, и даже у нашей страны, которая добилась этого первой в феврале 1966 года («Луна-9»), несколько попыток подряд до того были неудачными. Не так давно Россия попробовала повторить прилунение («Луна-25»), но аппарат разбился из-за некорректной работы системы торможения. Теперь ispace имеет опыт двух неудачных посадок подряд — в отличие от японского космического агентства JAXA, у которого лунный аппарат мягко прилунился, хотя и вверх ногами. Это усложнит ей получение дальнейших заказов на рынке. Впрочем, какая-то ниша для компаний типа ispace может остаться и после этого: нелюбовь европейских стран к заказу миссий у SpaceX хорошо известна.

Схема полета «Устойчивости» к Луне была достаточно необычной: взлетев в январе 2025 года, миссия шла по максимально энергоэффективной, но по этой же причине и времязатратной орбите / © ispace

Точку посадки в ispace выбрали не самую перспективную. Как Naked Science уже писал, в свете современных взглядов на образование Луны, самая интересная ее часть — у полюсов, северного и южного, где в грунте ожидают встретить водный лед и ряд указаний на то, как именно возник земной спутник. Не исключено, что под полюсами на определенной глубине есть и линзы жидкой воды под ледяной «крышкой», хотя в первых миссиях, конечно, до них и не удастся добраться.

Но в случае высадки на 80-м градусе северной или южной широты и выше, связь была бы затруднена: линии прямой видимости между приполярными районами Луны и Землей почти нигде нет (за исключением неудобных для посадки пиков «вечного света»). Чтобы убедиться, что все произошло как надо, разработчики в этот раз выбрали сравнительно низкие широты спутника, где связь с Землей проще всего. Расчетное время работы миссии исходно довольно небольшое, и ее аппараты не оснащены подогревателями, чтобы пережить лунную ночь. Увы, и этот ресурс миссии, судя по всему, может остаться невостребованным.

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Александр Березин
683 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Космонавтика
# ispace
# космос
# Луна
# технологии
# Япония
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Комментарии

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2 Комментария
Стасюк V
Стасюк V
13 минут назад
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не ошибается только тот, кто ничего не делает! в следующий раз получится!
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Стасюк V
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Kostya Br
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