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56 минут назад
Юлия Трепалина
78

Привлекательность оказалась важнее ума при выборе партнера женщинами и их родителями

4.7

Рассматривая потенциального спутника жизни, женщины и их родители, оценивающие партнера, на словах чаще придают большее значение интеллекту, а не физической привлекательности. Однако, когда дело доходит до выбора, в большинстве случаев предпочтения оказываются на стороне более симпатичного мужчины, даже если он менее умен, выяснили американские психологи.

Психология
# внешность
# выбор партнера
# интеллект
# мужчины
# привлекательность
# романтические отношения
красивый мужчина
Кадр из фильма «Жених напрокат» / © Universal Pictures

Во многих культурах участие отца с матерью в выборе партнера для дочери — обычная практика. Родители зачастую выше ценят черты, важные для долгосрочной стабильности, такие как интеллект и способность обеспечить материально.

Сами женщины, как и их близкие, считают, что ум для мужчины важнее красивой внешности. Однако, согласно эволюционной теории, привлекательность сигнализирует о генетических преимуществах партнера, тогда как развитый интеллект указывает на хороший потенциал в плане приобретения ресурсов и вложений в потомство. Поэтому, выбирая спутника, женщины могут акцентироваться на внешности избранника сильнее, чем родители.

В большинстве прошлых научных работ, описывающих перечисленные тенденции, авторы опирались на данные опросов о качествах идеального избранника. Группа психологов из Восточного университета штата Коннектикут (США) решила углубиться в тему и с помощью эксперимента проверить, совпадают ли заявленные предпочтения с реальным выбором родителей и дочерей.

К исследованию, статья о котором вышла в журнале Evolutionary Psychological Science, привлекли 201 женщину от 18 до 33 лет и 187 их родителей, в основном матерей. Добровольцев набрали в университетском сообществе и в соцсетях.

На первом этапе участников обеих групп попросили с помощью шкалы оценить важность черт предполагаемого партнера (для себя или дочери), таких как интеллект, привлекательность, честность и других.

Затем дочерям и родителям предложили фотографии двух мужчин, один из которых был внешне более привлекательным, чем другой. К фото прилагалась характеристика их уровня интеллекта. Таким образом, участники рассматривали потенциальных партнеров со следующими комбинациями: высокая привлекательность/высокий интеллект; высокая привлекательность/ низкий интеллект; низкая привлекательность/высокий интеллект; низкая привлекательность/ низкий интеллект.

Испытуемые сначала просто оценивали, насколько привлекательными, умными и желанными в качестве партнеров для отношений им казались изображенные мужчины. Затем им предъявили фото с противоположными характеристиками и попросили выбрать из них лучшего кандидата на роль спутника для себя или дочери, объяснив решение.

Результаты опросов резко разошлись с фактическим выбором участников. Большинство дочерей (72,6%) и родителей (59,6%) предпочитали более привлекательных мужчин, вне зависимости от их ума, хотя первоначально участники обеих групп указывали интеллект более важной чертой. Это значит, что привлекательность влияет на выбор партнера сильнее, чем люди осознают.

В 73,8% случаев выбор дочерей и родителей совпадал, особенно когда в потенциальном партнере сочетались привлекательность и ум. Если при выборе приходилось идти на компромисс, дочери предпочитали более привлекательных, но менее умных мужчин. Родители же чаще выбирали более умных, но менее красивых. То есть стабильность и способность обеспечить ресурсами казались им приоритетнее, в то время как дочери делали акцент на генетических преимуществах (привлекательности).

Заметим, что результаты исследования стоит интерпретировать осторожно из-за существенного ограничения. Эксперимент представлял собой лишь гипотетический выбор, а не настоящее принятие решения о свидании или вступлении в брак, поэтому тенденции в жизни могут отличаться.

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Психология
# внешность
# выбор партнера
# интеллект
# мужчины
# привлекательность
# романтические отношения
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# галактические нити
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# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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