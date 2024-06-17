  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
Росатом
19

В «Росатоме» создали имплантаты с покрытием, похожим на костную ткань

4.5

Исследователи из научного института «Росатома» в Троицке начали отработку методики по нанесению остеотропного покрытия для титановых имплантатов, которые получили аддитивным способом. Керамическое покрытие изделий по минеральной структуре похоже на кость и способствует сокращению процесса восстановления функции поврежденных тканей: имплантаты приживаются быстрее и не вызывают иммунного ответа. По словам ученых, их изделия будут способствовать процессу восстановления в два-три раза быстрее, чем обычно.

Росатом
# имплантат
# керамика
# костная ткань
# кость
Разработанное учеными покрытие имплантата / © Научный дивизион «Росатома»

При создании имплантатов учитывают анатомические особенности, поэтому форму моделируют на основе результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, при этом используют программное обеспечение, разработанное специалистами «Росатома». Следующий этап — печать высокопористых имплантатов из специального порошка. На готовое изделие наносят биопокрытие. Благодаря этому срок до начала операции сокращается с 60 до семи суток, и пациенты восстанавливают здоровье в два-три раза быстрее, чем это происходит обычно.

Металлический имплантат сам по себе не всегда способствует решению проблемы человека: зачастую требуется специальное покрытие, которое поможет клеткам организма прижиться на имплантате. Такую функцию несет бионическое покрытие, созданное из керамики на основе октакальцийфосфата. При попадании в организм верхний слой покрытия растворяется и выделяет минеральные элементы, которые составляют основу костной ткани и играют важную роль в росте костей.

Индивидуальные изделия для челюстно-лицевой хирургии / © Научный дивизион «Росатома»

Сегодня ученые трудятся над технологией синтеза порошковых материалов биоактивной керамики с уникальным составом. Этот порошок должен лечь в основу остеотропного покрытия. Помимо этого, они отрабатывают методы нанесения первого слоя так называемых биорезорбируемых остеотропных покрытий с заданными составом и свойствами.

Следующий этап — полномасштабный образец имплантата из титана с двухслойным биорезорбируемым остеотропным покрытием на всей его поверхности. Далее — проведение токсикологических испытаний и в условиях in vivo, на людях.

«Наш научно-производственный центр медицинских изделий развивается как площадка, объединяющая возможности создания диагностического оборудования, медицинских изделий и новых технологий. В центре идут работы по созданию отечественного компьютерного томографа для диагностики заболеваний. Совместно со специалистами научного дивизиона „Росатома“ на участке аддитивных технологий производятся опытные партии имплантатов из титановых сплавов для головы, спины и конечностей. Развивая направление биофабрикации, мы формируем задел для медицины будущего, а именно — внедрения технологий выращивания биологических объектов для человека, например кровеносного сосуда, из собственных клеток пациента», — поделился мнением генеральный директор института Кирилл Ильин.

Такие имплантаты станут востребованы в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

Ученые работают над проектом покрытия имплантатов в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП), который включает направления научно-технологического развития «Росатома» от ядерной энергетики до ядерной медицины.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Росатом
13 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
Показать больше
Росатом
# имплантат
# керамика
# костная ткань
# кость
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Июн
1200
Анатомия рептилий
БИО-ФАКТ
Москва
Выставка
18 Июн
Бесплатно
Технологии и искусство фотографии
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Как меняется образование с появлением ChatGPT?
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Тайна происхождения Луны
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
О кометах и метеорных потоках
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
600
Пантанал: с палаткой через бразильские болота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Июн
600
Квазары, загадки быстрого роста
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
От онлайн-библиотек до бума нейросетей: роль «бумажных» текстов в цифровую эпоху
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Аэродинамический эксперимент
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:37
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
3 часа назад
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
1 час назад
Полина Меньшова

Ополаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерий

Средство для полоскания рта «Листерин» повлияло на соотношение микроорганизмов в ротовой полости. У людей, которые регулярно использовали его, стало больше бактерий, способных привести к серьезным заболеваниям.

Медицина
# микробиом
# ополаскиватель
# полость рта
# ротовая полость
14 июня
Алиса Гаджиева

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

Антропология
# анализ стабильных изотопов
# археология
# изотопный анализ
# неолит
# погребение
# сельское хозяйство
# химия
Вчера, 13:37
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
11 июня
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 55

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно