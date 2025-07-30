Ежемесячные выплаты бедным матерям не помогли улучшить развитие их детей

Результаты проведенного в США исследования поставили под сомнение идею о том, что денежная помощь от государства малообеспеченным родителям благотворно влияет на уровень развития детей в таких семьях.

В научной литературе немало данных том, что у детей из обеспеченных семей в среднем лучше развиты когнитивные навыки и реже встречаются проблемы с поведением, чем у сверстников, чьи родители менее финансово благополучны. В ряде статей сообщалось, что бедность сама по себе может вести к негативным последствиям для детей. К примеру, специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что бедность сказывается на развитии мозга ребенка еще до рождения.

Хотя прошлые исследования показали, что помочь в такой ситуации может материальная поддержка от государства, ученые, как правило, рассматривали не денежные пособия, а безналичные варианты вроде талонов на питание, программ бесплатной медпомощи, налоговых вычетов и тому подобного. Кроме того, некоторые оценки эффективности подобных программ просто устарели, поскольку их проводили несколько десятилетий назад.

Прояснить вопрос о том, могут ли ежемесячные безусловные выплаты способствовать лучшему развитию детей, взялась группа экономистов, социологов и специалистов в других областях из нескольких американских вузов. Статью об их научной работе недавно опубликовало Национальное бюро экономических исследований США. Заметка с комментариями экспертов также вышла в издании The New York Times (NYT).

К удивлению авторов, их рандомизированное контролируемое исследование показало, что дети четырех лет, в течение которых их малообеспеченным матерям каждый месяц платили по 333 доллара, в плане сформированности речи, вероятности поведенческих проблем или задержек в развитии мало чем отличались от своих одногодок, чьи родители не получали такой помощи.

К эксперименту привлекли 1000 матерей новорожденных с уровнем доходов ниже черты бедности в США из четырех городских агломераций, в том числе Нью-Йорка и Нового Орлеана. Более 80% женщин были чернокожими или латиноамериканками, а их средний возраст составил около 27 лет. Чуть менее 40% сообщили о проживании с биологическим отцом ребенка на момент рождения в 2018-2019 годах, но большинство числились незамужними.

Женщин случайным образом распределили на две группы из 400 и 600 человек. Участницам первой в следующие несколько лет полагалось ежемесячное пособие в 333 доллара (более 27 тысяч рублей по обменному курсу), а вторым — только 20 долларов (1647 рублей). Все матери ежегодно предоставляли интересующие исследователей данные. О влиянии выплат на развитие детей судили по нескольким заранее определенным критериям, направленным на оценку языковых навыков, исполнительных функций, уровня социально-эмоционального развития, пространственного восприятия и других когнитивных параметров.

Анализ результатов тестов детей и опросов их матерей за первые четыре года не выявил отличий в лучшую сторону в группе, получавшей более существенную сумму. При этом ее участницы проводили немного больше времени за играми и занятиями с детьми и тратили чуть больше на детские товары. Признаков злоупотребления пособиями или снижения трудовой занятости у матерей, которым платили 333 доллара, ученые не обнаружили. Еще одной неожиданностью стал более высокий уровень тревожности в этой группе, хотя исследователи рассчитывали на противоположный эффект.

Несколько авторов исследования отказали журналистам NYT в комментариях, заявив, что причины, по которым выплаты не подействовали, неясны. По словам профессора Висконсинского университета в Мадисоне Кэтрин А. Магнусон, любой утверждающий, что знает, в чем дело, будет просто гадать. Пока специалисты представили результаты проекта за первые четыре года, но программа выплат продолжалась шесть лет — возможно, в последующих исследованиях долгосрочный эффект проявится.

Сторонние специалисты, не участвовавшие в научной работе, выдвинули несколько версий на этот счет. По мнению некоторых, результаты могла исказить пандемия Covid-19. В этот период привычный уклад жизни нарушился, а власти инициировали крупные программы государственной помощи населению, что, вероятно, снизило эффективность пособий матерям.

Как полагают другие ученые, размер выплат был слишком мал, чтобы облегчить финансовые трудности семей и подействовать на детей таким образом, как рассчитывали авторы работы. По данным исследования, практически все матери из обеих групп оставались в категории малообеспеченных на протяжении четырех лет наблюдений и продолжали сталкиваться с такими проблемами, как выселения или отключения коммунальных услуг из-за неуплат.

Однако скептики, считающие, что гарантированные выплаты в подобных случаях слабо работают, интерпретировали результаты как подтверждение своей правоты.

«Одними только деньгами положение детей не улучшить», — подчеркнул Роберт Доар, президент Института американского предпринимательства, негосударственной исследовательской организации консервативного толка.

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Юлия Тарасова 750 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.