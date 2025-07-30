Чипсы, печенье и газировка вызвали привыкание подобно наркотикам

С ультраобработанными продуктами мы сталкиваемся почти постоянно. Это не только фастфуд в ресторанах быстрого питания, но и чипсы, газированные напитки, всевозможные полуфабрикаты, некоторые виды печенья, энергетические батончики и многое другое. Сегодня многие исследователи говорят о том, что они вредны не только из-за высокого содержания сахара и жиров, но и вызывают зависимость — подобно алкогольной или наркотической.

Одной из первых предположение о том, что по крайней мере некоторые ультраобработанные продукты могут вызывать привыкание, высказала на научной конференции в 2017 году исследователь аддиктивного поведения из США Эшли Герхардт. Тогда она не встретила понимания у коллег. Однако эксперименты последних лет все чаще подтверждают ее правоту.

Например, согласно исследованию ученых из Германии, проведенному несколько лет назад, порция молочного коктейля дважды вызывала у испытуемых выброс дофамина: не только непосредственно во время потребления, но и еще раз через 15-20 минут. Дофамин — это вещество, которое вырабатывает мозг, когда мы предвкушаем удовольствие или ждем вознаграждения. По мнению исследователей, именно он вызывает желание есть снова и снова, несмотря на объективное отсутствие голода. Психоактивные вещества работают по той же схеме, используя систему вознаграждения в центральной нервной системе и побуждая возвращаться к их употреблению, несмотря на очевидную опасность для здоровья и жизни.

Ученые из Мичиганского университета, Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками и Медицинской школы Пенсильванского университета (все — США), обобщив результаты почти 300 исследований в 36 странах за последние годы, утверждают: ультраобработанные продукты вызывают тягу к ним и потерю контроля над употреблением. Это ключевые клинические признаки практически любой зависимости.

Производители, по мнению исследователей, создают продукты, которые по своему воздействию на организм больше похожи на никотин, чем на еду, и дети — их главная цель. В статье для журнала Nature Medicine ученые призвали врачей и политиков принять незамедлительные меры: официально признать наличие такой пищевой зависимости и принять защитные меры, подобные тем, что используются в борьбе с курением и злоупотреблением алкоголем.

Между тем такую позицию некоторые эксперты посчитали избыточной. По мнению Сары Галло, старшего вице-президента Ассоциации потребительских брендов США, относить продукты питания к нездоровым просто потому, что они переработаны, совершенно неправильно. Кроме того, общепринятого научного определения ультраобработанных продуктов до сих пор нет.

В декабре прошлого года житель США Брайс Мартинес подал иск в суд общей юрисдикции Филадельфии против 11 компаний. Он обвинил их в том, что употребление ультраобработанных продуктов, которые называются в 148-страничном документе «имитацией еды», привело к тому, что с 16 лет страдает диабетом второго типа и неалкогольной жировой болезнью печени.

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Денис Яковлев 54 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.