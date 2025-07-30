С кризисами лучше справились люди, позитивно воспринимающие свое прошлое

Кризис идентичности перестал быть проблемой только молодежи — с ним сталкиваются взрослые люди разных возрастов. Психологи фиксируют рост случаев, когда люди теряют понимание того, кто они такие, и какое место занимают в мире. Исследование, проведенное в КамГУ имени Витуса Беринга, показало, что способность человека справляться с потерей ощущения себя напрямую зависит от того, как он воспринимает свое прошлое, настоящее и будущее.

Камчатка — подходящее место для изучения психологической устойчивости, так как условия жизни на полуострове довольно экстремальны. Регион отличается сейсмической активностью, здесь происходят извержения вулканов, регулярно фиксируются угрозы цунами и схода лавин, нередки случаи выхода диких животных в населенные пункты. К природным добавляются и социально-экономические трудности: удаленность от Центральной России, ограниченные возможности получения образования и работы, проблемы с доступом к качественной медицине.

В исследовании приняли участие более 100 человек в возрасте от 18 до 48 лет, проживающих в Камчатском крае. С помощью специальных тестов психологи КамГУ имени Витуса Беринга определили, как каждый участник воспринимает время — фокусируется ли он на прошлом, настоящем или будущем. На основе этих данных респондентов разделили на четыре группы: ориентированные на будущее, на позитивное прошлое, на гедонистическое настоящее и фаталисты.

Затем участники заполнили диагностические методики, направленные на выявление уровня переживания биографических кризисов и кризиса идентичности. Результаты оказались неожиданными. Вопреки распространенному мнению о том, что нацеленность на будущее помогает лучше адаптироваться, в экстремальных условиях Камчатки самыми устойчивыми к кризисам оказались люди, позитивно воспринимающие свое прошлое.

«Положительные воспоминания и установки относительно своего прошлого отражают высокий уровень уверенности в себе и способствуют личностному росту. Даже негативные ситуации такие люди интерпретируют через призму положительного исхода и извлекают из них уроки для дальнейшего совершенствования», — рассказала автор исследования, старший преподаватель кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга Елена Мещерякова.

Самый высокий риск интенсивного переживания кризисов показали фаталисты — люди, которые негативно воспринимают прошлое и считают, что события их жизни не зависят от собственных усилий, а определяются внешними факторами и судьбой. У этой группы были зафиксированы самые высокие показатели переживания кризиса идентичности — 56,19 балла против 42,94 балла у людей с позитивным восприятием прошлого.

Кризис опустошенности, который проявляется в потере смысла жизни и нехватке энергии для решения важных задач, также сильнее всего поражает фаталистов (55,53 балла). У людей с позитивным отношением к прошлому этот показатель составил только 43,44 балла. Это объясняется тем, что фаталистическое мировоззрение лишает человека активности, направленной на изменение условий жизни.

Данные исследования выявили особенности переживания кризисов при вступлении во взрослую жизнь. Трудности, связанные с началом учебы в вузе, выбором профессии и адаптацией в рабочем коллективе, оказались наименее болезненными для людей, ориентированных на позитивное прошлое и будущее. Фатализм и негативное восприятие прошлого, напротив, серьезно снижают способности к адаптации.

Анализ показал особую роль негативного восприятия прошлого в формировании кризисных состояний. Во всех группах именно эта ориентация связана с различными проявлениями кризисов. Дело в том, что система убеждений и ценностей человека влияет на эмоциональную оценку прошлых событий и составляет ядро личности и идентичности.

Все показатели кризиса идентичности у участников исследования находились в пределах низких и средних значений. Это означает, что тип восприятия времени не гарантирует кризис идентичности, но влияет на риски его возникновения и характер протекания. Полученные данные помогают понять механизмы психологической адаптации в сложных жизненных условиях и показывают, что способность извлекать положительные уроки из прошлого опыта может служить мощным ресурсом для преодоления жизненных кризисов.

Результаты работы, которая проводилась в рамках Межведомственной программы комплексных научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий, реализуемой КамГУ имени Витуса Беринга, опубликованы в журнале «СибСкрипт» в 2025 году.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

КамГУ 12 статей Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».